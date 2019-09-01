Зеленский должен пойти на уступки в вопросе русского языка на Донбассе – бывший депутат Госдумы РФ

Зеленсеий должен пойти на компромиссы в вопросе русского языка / glavcom.ua

Грань допустимого в компромиссах для Донбасса была обозначена Владимиром Зеленским в его инаугурационной речи. Основная "красная линия" – это недопустимость и неприемлемость потери суверенитета Украины в целом и части ее территории в частности. Любые другие варианты можно и нужно рассматривать, рассказал в комментарии Главреду бывший депутат Госдумы Российской Федерации Илья Пономарев.

"Мне кажется, что нужно будет идти на компромисс в вопросе русского языка на Донбассе. Считаю этот вопрос центральным в данном случае, то есть не вопрос "особого статуса" Донбасса, а вопрос русского языка. Потому что это было основное объяснение Путина для российского народа, почему Россия вообще влезла на Донбасс – "защита русскоязычного населения Украины", - отметил Пономарев.

Читайте также"Нет проблемы": Зеленский пообещал жителям Донбасса русский языкПо его словам, вопрос с языком на Донбассе можно было бы решить так: госслужба должна полностью функционировать на государственном языке, но интерфейс с гражданами может быть на любом языке, который этим гражданам удобен.

"Можно демонстративно предоставить возможность общаться на любом языке, не только на русском, чтобы не было претензий. Например, в США я могу прийти сдать на права на любом языке – хоть на китайском, хоть на русском. Почему нельзя сделать в Украине то же самое, что и в США? Суверенитет от этого ни коим образом не пострадает", - сказал экс-депутат Госдумы РФ.

Кроме того, убежден Пономарев, Киеву придется решить вопрос с амнистией.

"Это должно обсуждаться на переговорах, поскольку Россия должна забрать с Донбасса тех, кто себя запятнал кровью, а остальным придется объявить амнистию. Что с ними еще сделаешь, если это десятки и сотни тысяч человек… Они же не улетят на Марс", - особо отметил он.

Резюмируя, Пономарев добавил, что в вопрос с "особым статусом" Донбасса может быть решен посредством введения туда международной администрации, миротворцев.

"Понятно, что это будет не навсегда, но – до полного урегулирования ситуации", - подытожил Пономарев.

Напомним, ранее Дмитрий Разумков рассказал о русском языке для жителей Донбасса .

"Этот вопрос нужно будет обсуждать. Единственные красные линии, которые были начерчены и озвучены президентом, это то, что единственным государственным языком в нашей стране является украинский язык. Это мы не обсуждаем", − заявил он.