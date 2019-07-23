"Пойдем на какой-то диалог": Глава партии Зеленского рассказал о русском языке для жителей Донбасса

Дмитрий Разумков / УНИАН

Дмитрий Разумков, глава политсилы президента Владимира Зеленского, дал комментарий по поводу недавнего высказывания главы Офиса президента Андрея Богдана о русском языке как региональном для жителей Донбасса.

"Этот вопрос нужно будет обсуждать. Единственные красные линии, которые были начерчены и озвучены президентом, это то, что единственным государственным языком в нашей стране является украинский язык. Это мы не обсуждаем", − заявил он в интервью порталу РБК.

По мнению Разумкова, вопрос русского языка как регионального на Донбассе должен обсуждаться исключительно как средства реинтегрировать его жителей, которые сейчас находятся под гнетом боевиков.

"То, что может быть диалог касательно более глубокого использования русского языка, нежели на других территориях страны, - да, это возможно. Это соответствует Европейской хартии о языках, не противоречит украинской Конституции. [...] Здесь абсолютно другие задачи стоят, чтобы закончилась война, чтобы реинтегрировать людей, которые живут там, а это один из путей решения этой проблемы. Я вам сейчас не могу предложить большой перечень опций, которые мы можем имплементировать, к сожалению. Но я думаю, что на какой-то диалог мы должны будем идти. Это не нарушает национальные интересы и ни в коем случае не ставит под сомнение вопрос о государственном языке.

Напомним, ранее Разумков рассказал, что ждет боевиков на Донбассе. И выдвинул условие для самовыдвиженцев, желающих стать "слугами народа".