Разумков выдвинул условие для самовыдвиженцев, желающих стать "слугами народа"

Разумков назвал условие для самовыдвиженцев / УНИАН

23 июля, во вторник, глава установившей рекорд на выборах партии Слуга народа Дмитрий Разумков заявил, что депутаты-самовыдвиженцы в теории могут влиться в ее фракцию в парламенте, но при одном условии.

Разумков также подчеркнул, что вопрос о самовыдвиженцах пока не обсуждался.

"Это надо будет обсуждать, в частности, на фракции. Зависит от того, кто эти люди", – сказал Разумков в интервью Интерфакс-Украина.

По мнению Разумкова, прежде чем брать людей во фракцию, их стоило бы проверить.

"Это может быть по тому же принципу, как мы отбирали кандидатов от партии на выборах. Возможно, этот принцип будет как-то видоизменен", – отметил он. Напомним, 21 июля в Украине состоялись внеочередные парламентские выборы.

Читайте такжеРазумков сказал, когда заработает новая РадаПо данным Центризбиркома, явка на внеочередных парламентских выборах составила 49,84% избирателей.

Ранее сообщалось, Слуга народа не ведет переговоры с Голосом о коалиции.

Также ранее Дмитрий Разумков рассказал, с кем Слуга народа готова формировать коалицию.