Волкер рассказал, при каких условиях пройдут выборы на оккупированном Донбассе

Курт Волкер/ Reuters

Для того, чтобы провести полностью легитимные выборы на временно оккупированных районах украинского Донбасса, необходимо сперва окончательно решить вопросы безопасности.

"Свободные и справедливые выборы могут состояться только в свободной и безопасной среде. И мы говорим о политической воле. Россия до сих пор не продемонстрировала политической воли, чтобы завершить конфликт", - заявил специальный представитель Госдепартамента США по делам Украины Курт Волкер на XVI встрече форума "Ялтинская европейская стратегия" в Киеве.

Напомним, ранее Волкер рассказал о подготовке встречи Владимира Зеленского с Дональдом Трампом. До этого он высказал поддержку США новому Кабинету министров во главе с премьером Алексеем Гончаруком.

