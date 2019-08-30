Волкер высказал поддержку США новому Кабмину премьера Гончарука

Волкер поддержал правительство Гончарука / Reuters

Специальный представитель Государственного департамента Соединенных Штатов по вопросам Украины Курт Волкер поздравил нового главу правительства Алексея Гончарука и его команду с назначением на должности.

"Поздравляем премьер-министра Гончарука, министра иностранных дел Пристайко и весь кабинет министров Украины! Соединенные Штаты поддерживают вас в продвижении реформ, стремлении к миру и восстановлению территориальной целостности", - написал Курт Волкер в Twitter.

Как ранее сообщалось, народные депутаты 9-го созыва на первом рабочем заседании в четверг, 29 августа, избрали новый состав правительства, которое возглавил премьер-министр Алексей Гончарук.

Ранее у Зеленского пояснили условия работы Авакова в правительстве. Министр внутренних дел остается под личную ответственность главы государства.

Также нардепы 9-го созыва Верховной Рады во время первого рабочего заседания назначили нового министра иностранных дел вместо Павла Климкина.