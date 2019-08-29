Новый Кабмин: нардепы избрали министров

Кабмин возглавил Алексей Гончарук / УНИАН

Народные депутаты 9-го созыва на первом рабочем заседании в четверг, 29 августа, избрали новый состав правительства, которое возглавил премьер-министр Алексей Гончарук.

За кандидатуры министров проголосовали 281 нардеп, против - 26, удержались 45 политика, не голосовали 43.

Из Кабмина Владимира Гройсмана должности сохранили портфели министр МВД Арсен Аваков и министр финансов Оксана Маркарова. Ульяны Супрун в перечне нет, пост министра здравоохранения заняла Зоряна Черненко.

В Кабинет министров вошли:

Дмитрий Кулеба - вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции;

Михаил Федоров - вице-премьер-министр Украины - министра цифровой трансформации;

Тимофей Милованов - министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства;

Оксана Маркарова - министр финансов Украины;

Алексей Оржель - должность министра энергетики и защиты окружающей среды Украины;

Владислав Криклий - министр инфраструктуры Украины;

Алена Бабак - министр развития громад и территорий Украины;

Анна Новосад - министр образования и науки Украины;

Зоряна Скалецкая (Черненко) - министр здравоохранения Украины;

Владимир Бородянский - министр культуры, молодежи и спорта Украины;

Юлия Соколовская - министр социальной политики Украины;

Арсен Аваков - министр внутренних дел Украины;

Оксана Коляда - министр по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины;

Дмитрий Дубилет - министр Кабинета Министров Украины;

Денис Малюська - министр юстиции;

Вадим Пристайко - министр иностранных дел;

Андрей Загороднюк - министр обороны.

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