Новый Кабмин: нардепы избрали министров

Не потеряют свои портфели Арсен Аваков и Оксана Маркарова.
Народные депутаты 9-го созыва на первом рабочем заседании в четверг, 29 августа, избрали новый состав правительства, которое возглавил премьер-министр Алексей Гончарук.
За кандидатуры министров проголосовали 281 нардеп, против - 26, удержались 45 политика, не голосовали 43.
Из Кабмина Владимира Гройсмана должности сохранили портфели министр МВД Арсен Аваков и министр финансов Оксана Маркарова. Ульяны Супрун в перечне нет, пост министра здравоохранения заняла Зоряна Черненко.
В Кабинет министров вошли:
Дмитрий Кулеба - вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции;
Михаил Федоров - вице-премьер-министр Украины - министра цифровой трансформации;
Тимофей Милованов - министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства;
Оксана Маркарова - министр финансов Украины;
Алексей Оржель - должность министра энергетики и защиты окружающей среды Украины;
Владислав Криклий - министр инфраструктуры Украины;
Алена Бабак - министр развития громад и территорий Украины;
Анна Новосад - министр образования и науки Украины;
Зоряна Скалецкая (Черненко) - министр здравоохранения Украины;
Владимир Бородянский - министр культуры, молодежи и спорта Украины;
Юлия Соколовская - министр социальной политики Украины;
Арсен Аваков - министр внутренних дел Украины;
Оксана Коляда - министр по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины;
Дмитрий Дубилет - министр Кабинета Министров Украины;
Денис Малюська - министр юстиции;
Вадим Пристайко - министр иностранных дел;
Андрей Загороднюк - министр обороны.
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