Нардепы избрали первого зама Разумкова

Руслан Стефанчук избран первым замом Дмитрия Разумкова / Скриншот

Верховная Рада IX созыва на первом рабочем заседании в четверг, 29 августа, избрала первого заместителя своего главы - лидера партии Слуга народа Дмитрия Разумкова.

Первым замом спикера стал нардеп от Слуги народа, представитель президента Владимира Зеленского в парламенте Руслан Стефанчук.

Кандидатура Стефанчука была единственной на этот пост. Назначение нардепа первым замом Разумкова поддержали 330 его коллег, а 26 - проголосовали против.

Руслан Стефанчук избран первым замом Дмитрия Разумкова / Скриншот

Читайте такжеРада назначила своего спикераНапомним, во время президентских выборов 2019 Руслан Стефанчук был идеологом избирательного штаба Владимира Зеленского. После победы Зеленского на выборах Стефанчук стал советником главы государства - представителем украинского лидера в Раде.