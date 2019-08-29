Нардепы избрали нового министра обороны

Андрей Загороднюк стал новым министром обороны Украины / Фото: УНИАН

Верховная Рада IX созыва в четверг, 29 августа, во время рабочего заседания назначила нового министра обороны вместо Степана Полторака.

Министерство обороны возглавил внештатный советник президента Украины Владимира Зеленского, бывший руководитель проектного офиса реформ Минобороны Украины, Андрей Загороднюк.

Кандидатуру Загороднюка на пост министра обороны поддержали 314 депутатов, проголосовали против 25, удержались 14, не голосовали 52.

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Кто такой Андрей Загороднюк?

Андрей Загороднюк учился в Киевском национальном университете им. Т.Шевченко, Университете Уарвик и Оксфордском университете.

В 2005 году основал и стал генеральным директором компании Discovery Drilling Equipment.

С 2014 года - общественный активист, волонтер Вооруженных сил Украины. Был представителем Совета волонтеров при Министерстве обороны Украины. Экс-руководитель проектного офиса реформ Минобороны Украины.

5 июля 2019 года был назначен внештатным советником президента Зеленского.

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