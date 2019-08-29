СМИ назвали полный состав будущего Кабмина Гончарука

Из правительства Гройсмана должности сохранят Арсен Аваков и Оксана Маркарова.
Журналисты выяснили, кто получит портфели в новом правительстве Алексея Гончарука. Из Кабмина Владимира Гройсмана должности сохранят министр МВД Арсен Аваков и минсистр финансов Оксана Маркарова.
Как сообщает Левый берег, двое министров будут назначены по квоте президента Украины, имена остальных изложены в письме фракции Слуги народа к Гончаруку, которое есть в распоряжении редакции.
Таким образом, в новое правительство должны войти:
Дмитрий Кулеба - вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции;
Михаил Федоров - вице-премьер-министр Украины - министра цифровой трансформации;
Тимофей Милованов - министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства;
Оксана Маркарова - министр финансов Украины;
Алексей Оржель - должность министра энергетики и защиты окружающей среды Украины;
Владислав Криклий - министр инфраструктуры Украины;
Алена Бабак - министр развития громад и территорий Украины;
Анна Новосад - министр образования и науки Украины;
Зоряна Скалецкая (Черненко) - министр здравоохранения Украины;
Владимир Бородянский - министр культуры, молодежи и спорта Украины;
Юлия Соколовская - министр социальной политики Украины;
Арсен Аваков - министр внутренних дел Украины;
Оксана Коляда - министр по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины;
Дмитрий Дубилет - министр Кабинета Министров Украины;
Вадим Пристайко - министр иностранных дел;
Андрей Загороднюк - министр обороны.
Также сообщается, что состоится объединение Минэкономики и МинАПК; Минэнерго и Минэкологии; Минветеранов и Министерства временно оккупированных территорий; а также Минкультуры и Минмолодьспорта.
Напомним, в Верховной Раде 9-го созыва зарегистрирован первый пакет кадровых назначений президента Владимира Зеленского.
"слуга народа" Елизавета Богуцкая невольно засветила переписку. Оказалось, что Авакова оставят в должности, чтобы Порошенко не устроил "путч".