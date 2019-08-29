СМИ назвали полный состав будущего Кабмина Гончарука

29 августа 2019, 17:10

Из правительства Гройсмана должности сохранят Арсен Аваков и Оксана Маркарова.

Кабмин
Кабмин возглавит Алексей Гончарук/ УНИАН

Журналисты выяснили, кто получит портфели в новом правительстве Алексея Гончарука. Из Кабмина Владимира Гройсмана должности сохранят министр МВД Арсен Аваков и минсистр финансов Оксана Маркарова.  

Как сообщает Левый берег, двое министров будут назначены по квоте президента Украины, имена остальных изложены в письме фракции Слуги народа к Гончаруку, которое есть в распоряжении редакции.

Таким образом, в новое правительство должны войти:

Дмитрий Кулеба - вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции;

Михаил Федоров - вице-премьер-министр Украины - министра цифровой трансформации;

Тимофей Милованов - министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства;

Оксана Маркарова - министр финансов Украины;

Алексей Оржель - должность министра энергетики и защиты окружающей среды Украины;

Владислав Криклий - министр инфраструктуры Украины;

Алена Бабак - министр развития громад и территорий Украины;

Анна Новосад - министр образования и науки Украины;

Зоряна Скалецкая (Черненко) - министр здравоохранения Украины;

Владимир Бородянский - министр культуры, молодежи и спорта Украины;

Юлия Соколовская - министр социальной политики Украины;

Арсен Аваков - министр внутренних дел Украины;

Оксана Коляда - министр по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины;

Дмитрий Дубилет - министр Кабинета Министров Украины;

Вадим Пристайко - министр иностранных дел;

Андрей Загороднюк - министр обороны.

Также сообщается, что состоится объединение Минэкономики и МинАПК; Минэнерго и Минэкологии; Минветеранов и Министерства временно оккупированных территорий; а также Минкультуры и Минмолодьспорта.

Фото Левый берег

Напомним, в Верховной Раде 9-го созыва зарегистрирован первый пакет кадровых назначений президента Владимира Зеленского. 

"слуга народа" Елизавета Богуцкая невольно засветила переписку. Оказалось, что Авакова оставят в должности, чтобы Порошенко не устроил "путч".

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Кабмин Арсен Аваков Оксана Маркарова новости Украины Алексей Гончарук
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