В Слуге народа сказали, кто будет премьером

Алексей Гончарук будет премьером, сказал Андрей Герус / УНИАН

Кабинет министров возглавит заместитель главы Офиса президента Владимира Зеленского по экономическим вопросам Алексей Гончарук.

Большинство нардепов Верховной Рады IX поддерживают кандидатуру Гончарука на пост премьер-министра, рассказал народный избранник от партии Слуга народа, представитель президента в Кабмине Андрей Герус в кулуарах парламента, пишет Интерфакс-Украина.

Парламентарий заявил, что "Гончарук будет премьером".

Ранее СМИ выяснили, что Владимир Зеленский предложит Верховной Раде назначить Алексея Гончарука на пост премьера. Позже стало известно, что Гончарук официально стал кандидатом на должность главы Кабмина.

Напомним, голосование за назначение нового премьера в Раде запланировано 29 августа. С 14 апреля 2016 года пост премьера занимал Владимир Гройсман - 28 августа 2019-го чиновник сказал, что покидает должность.