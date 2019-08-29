Гончарук официально стал кандидатом на пост премьер-министра

Алексей Гончарук / Фото Facebook

Президентская партия Слуга народа предлагает избрать новым премьер-министром нынешнего заместителя главы Офиса президента по экономическим вопросам Алексея Гончарука. Об этом сообщил представитель президента в парламенте Руслан Стефанчук в кулуарах Рады.

По его словам, кандидатура Гончарука уже внесена для включения на голосование.

Среди других кандидатов на посты в новом Кабинете министров - Ирина Венедиктова из списка Слуги народа в качестве министра юстиции, Тимофей Милованов как министр экономики и Оксана Маркарова, которая останется министром финансов.

Читайте также"Надо оставлять": Арахамия рассказал, кто сохранит свой пост в новом КабминеНапомним, политолог Александр Доний сомневается, что Гончарук будет самостоятельной фигуройв должности главы правительства.

Глава правления Центра прикладных политических исследований Пента Владимир Фесенко считает, что Алексей Гончарук вызывает меньше всего опасений в случае его назначения на должность главы Кабмина.

Ранее сообщалось, что президент Владимир Зеленский определился с претендентом на пост премьер-министра Украины– он будет предлагать парламенту кандидатуру заместителя главы Офиса президента по экономическим вопросам Алексея Гончарука.

Планируется, что нового премьер-министра Украины изберут в ходе заседания Верховной Рады 29 августа 2019 года.