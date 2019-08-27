Зеленский определился с кандидатурой на пост премьер-министра - СМИ

Алексей Гончарук станет премьер-министром Украины, сообщают СМИ / Фото: УНИАН

Президент Владимир Зеленский определился с претендентом на пост премьер-министра Украины – он будет предлагать парламенту кандидатуру заместителя главы Офиса президента по экономическим вопросам Алексея Гончарука.

Об этом сообщает Украинская правда, ссылаясь на собственные источники.

По словам источника, в среду Зеленский и руководство ОПУ проводить собеседования и консультации по кандидатурам других членов правительства.

"Это не какое-то недоверие к Гончаруку, а понимание, что так или иначе деятельность любого министра будет влиять на репутацию президента и он несет ответственность. Так воспринимает общество", - объясняет природу собеседований министров один из источников.

Алексей Гончарук - заместитель главы Офиса президента по экономическим вопросам. По образованию – юрист, в 2014 году пытался пройти в Верховную Раду под 1 номером партии Сила людей. Тогда партия набрала всего 0,1% голосов.

Гончарук был внештатным советником бывшего Министра экологии и природных ресурсов и советником Первого вице-премьер-министра - Министра экономического развития и торговли Степана Кубива. С сентября 2015 по 2019 год - председатель независимого экспертно-аналитического центра Офис эффективного регулирования

С 21 июня 2019 - член Национального инвестиционного совета, с 25 июня 2019 - член Национального совета по вопросам антикоррупционной политики.

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