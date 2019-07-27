В Слуге народа оценили кандидатуры на пост премьера и назвали преемника Супрун

Михаил Радуцкий может возглавить Минздрав / Фейсбук М.Радуцкого

Портрет будущего премьер-министра уже определен, сейчас продолжаются поиски кандидатуры, заявил глава избирательного штаба партии Слуга народа Александр Корниенко.

В интервью lb.ua он оценил вероятные кандидатуры на пост главы Кабмина - Владислава Рашкована и Алексея Гончарука.

"Я не знаю лично Рашкована, но я слежу за его Facebook-страницей, и мне нравится, как он пишет об обучении своей дочери в Америке. С Алексеем я знаком, к нему больших вопросов нет", - отметил Корниенко.

Он также прокомментировал вероятность назначения Михаила Радуцкого, избранного нардепом, министром охраны здоровья: "Радуцкому предлагали возглавить Минздрав, но он не очень хочет. У него точно есть свое видение, как лучше реформировать сферу здравоохранения".

Отвечая на вопрос о возможности назначения министром образования избранного нардепом от Слуги народа Сергея Бабака, Корниенко подчеркнул, что все необходимые компетенции у него есть, он понимает эту сферу, занимался управлением в образовании, также у него наработан пакет образовательных законопроектов.

Напомним, ранее Корниенко оценил вероятность коалиции с Голосом.