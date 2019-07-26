СМИ назвали неожиданного претендента на должность премьер-министра

Гончарук может сменить Гройсмана на посту премьер-министра / Фото: УНИАН

Претендентом на пост премьер-министра Украины является заместитель главы Офиса президента по экономическим вопросам Алексей Гончарук.

Как сообщили изданию Новое время осведомленные источники, кандидатуру Гончарука рассматривают "очень серьезно".

Уточняется, что ключевое требование президента Владимира Зеленского к новому главе правительства – рост экономики на уровне не меньше 3 % в случае начала рецессии мировой экономики. Если на мировых рынках ситуация будет стабильной, то новый премьер-министр обязуется нарастить темп развития экономики страны в полтора-два раза.

Гончарук стал шестым претендентом на пост премьер-министра. Его кандидатуру рассматривают вместе с заместителем исполнительного директора Международного валютного фонда Владиславом Рашкованом, секретарем Совета национальной безопасности и обороны Александром Данилюком, главой Наблюдательного совета Укроборонпрома Айварасом Абромавичюсом, главой правления Нафтогаза Украины Андреем Коболевым и исполнительным директором этой компании Юрием Витренко.

Напомним, президентский советник, экономист Олег Устенко признался, что список кандидатов больше, чем обсуждается в СМИ, и намного.

Еще одной кандидатурой позднее называли главу партии Голос Святослава Вакарчука. Уже после выборов 21 июля Вакарчук заявил, что представители окружения президента Владимира Зеленского не приглашали его ради переговоров о должности премьер-министра.