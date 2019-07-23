"Несколько тысяч экспертов": у Зеленского заинтриговали заявлением о кандидатах на пост премьера

У Зеленского заинтриговали заявлением о кандидатах на пост премьера / Главред

После того, как СМИ назвали вероятных кандидатов на пост премьера и спикера Рады, президентский советник, экономист Олег Устенко признался, что список кандидатов больше, чем обсуждается в СМИ, и намного.

"Я думаю, что пул экспертов или потенциальных кандидатов, с которыми сейчас обсуждается этот вопрос президентом Зеленским, он гораздо шире, от того, что сейчас обсуждается в украинском медиапространстве", – заявил в эфире Радио Свобода Устенко.

Он напомнил, что в представлении Зеленского премьер – это "независимый, мощный гуру", то есть профессиональный экономист, который никогда не возглавлял правительство или Раду и не был главой парламентских фракций.

Читайте такжеПремьер-министра назначит Госдеп, а рулить Радой будет Разумков - прогнозы астролога"Можно найти несколько тысяч украинских экспертов, которые подпадают под это описание – кто должен быть премьер-министром. То, что сейчас обсуждается в медиапространстве, это просто навязанная повестка дня, следующая даже не от ключевых экспертов из Атлантического совета", – считает Устенко.

При этом свое возможное название на пост премьера он комментировать отказался.

Справка. Премьер-министра Украины назначает Радой по представлению президента. На данный момент Владимир Гройсман занимает эту должность.

В то же время еще в начале июля в Атлантическом совете (Atlantic Council) назвали потенциальных кандидатов на должность премьера:

главу правления Нафтогаза Андрея Коболева,

директора по развитию бизнеса Нафтогаза Юрия Витренко,

заместителя исполнительного директора от Украины в Международном валютном фонде Владислава Рашкована,

секретаря СНБО и экс-министра финансов Александра Данилюка,

экс-министра экономического развития и торговли Айвараса Абромавичуса.

Еще одной кандидатурой позднее называли главу партии Голос Святослава Вакарчука. Уже после выборов 21 июля Вакарчук заявил, что представители окружения президента Владимира Зеленского не приглашали его ради переговоров о должности премьер-министра.