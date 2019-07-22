Вакарчук поведал, общались ли с ним от Зеленского по поводу премьерства

Святослав Вакарчук / Reuters

Известный украинский музыкант/общественник, а также политик и лидер партии Голос Святослав Вакарчук заявил о том, что представители окружения президента Украины Владимира Зеленского не приглашали его ради переговоров о должности премьер-министра страны.

Соответствующее заявление он сделал во время брифинга в понедельник, 22 июля,

"Мне никто ничего не предлагал", — сказал Вакарчук.

При этом, по его словам, какие-то конкретные комментарии возможны только после объявления официальных результатов выборов.

Напомним, ранее политический эксперт Анатолий Октисюк рассказал, почему Петр Порошенко будет портить нервы Зеленскому. Позднее Святослав Вакарчук рассказал, почему продолжит гастролировать с группой Океан Эльзы.

