Вакарчук поведал, общались ли с ним от Зеленского по поводу премьерства

По словам Святослава Вакарчука, конкретные комментарии он намерен давать только после официального объявления результатов выборов.
Известный украинский музыкант/общественник, а также политик и лидер партии Голос Святослав Вакарчук заявил о том, что представители окружения президента Украины Владимира Зеленского не приглашали его ради переговоров о должности премьер-министра страны.
Соответствующее заявление он сделал во время брифинга в понедельник, 22 июля,
"Мне никто ничего не предлагал", — сказал Вакарчук.
При этом, по его словам, какие-то конкретные комментарии возможны только после объявления официальных результатов выборов.
Напомним, ранее политический эксперт Анатолий Октисюк рассказал, почему Петр Порошенко будет портить нервы Зеленскому. Позднее Святослав Вакарчук рассказал, почему продолжит гастролировать с группой Океан Эльзы.