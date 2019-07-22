Как Порошенко будет портить нервы Зеленскому, и почему Вакарчук на самом деле проиграл

По словам Октисюка, новую Верховную Раду ждет кризис легитимности / УНИАН

На досрочных выборах Верховной Рады Украины, согласно экзит полам, как и прогнозировалось, партия Слуга народа получила наибольшую поддержку избирателей. Далеко не в последнюю очередь тут сработал психологический момент. Голосуя, люди рассуждали так: "У нового президента должно быть свое парламентское большинство и необходимые инструменты для реализации обещаний и планов. Нужно дать ему шанс. А там посмотрим, что из этого получится". То есть большинство украинцев, которые отдали свои голоса за Слугу народа, руководствовались именно стремлением предоставить Владимиру Зеленскому возможность действовать по его усмотрению, дать ему кредит доверия, а дальше – анализировать результат.

Также сказалось и то, что нынешняя избирательная кампания проходила как спринтерская гонка – очень стремительно. Если бы "раскачка" длилась до осени (выборы Рады прошли бы в срок), то партия Слуга народа получила бы уже около 30%, поскольку уровень доверия к Владимиру Зеленскому и его команде мог бы быстро падать в зависимости от их решений, политического поведения, организации работы парламента, решений, которые бы принимались правительством.

Читайте такжеВыборы в Раду - это конец смешных политиков и лубочных националистовОднако, с другой стороны, успех Слуги народа на выборах, благодаря которому в Раду зайдет большинство представителей этой партии, создаст и проблемы для этой политической силы. Ведь это большинство едва ли будет стойким.

К тому же, у Слуги народа в новом парламенте будет весьма ограниченный круг возможных партнеров: Батькивщина или Голос. Не исключено, что рано или поздно из-за возникших разногласий или по другим причинам эти политические силы могут решить выйти из коалиции, поставив тем самым ее под угрозу. Низкая явка на парламентских выборах и разногласия по основным проблемным вопросам (по тому же Донбассу, по амнистии и т.д.) будут расшатывать коалицию. Ведь она будет очень неоднородной.

Для обывателя ситуация, возможно, покажется: президентская сила получила больше 40% на выборах, по многим мажоритарным округам выиграли в основном кандидаты от Слуги народа, так что президент может не опасаться противостояния с парламентом. Однако внутри самой Слуги народа будет множество разных групп интересов: кто-то будет тормозить принятие определенного решения, кто-то будет торговаться, кто-то будет угрожать выйти из коалиции… А это неминуемо будет подрывать единство коалиции.

Высокий уровень поддержки Слуги народа на выборах накладывает на эту партию и лично Владимира Зеленского наибольшую политическую ответственность. Ведь, по сути, даже у Януковича не было такой моновласти, которая теперь будет у Зеленского... Большая власть – это большая ответственность.

Читайте такжеОпущенное "политстарье", или Как украинцы послали подальше старую элитуВысокий запрос украинского общества на обновление парламента создаст еще одну проблему – низкое качество новоизбранных депутатов. Насколько новые депутаты будут компетентными и профессиональными? Как будут действовать новые депутаты – играть на себя, чтобы зарабатывать очки на перспективу, или защищать и отражать позицию фракции? Сейчас все это - вопросы без ответов.

В этом в том числе будет состоять причина будущих конфликтов внутри новой парламентской коалиции и партии Слуга народа. А эта конфликтность, в итоге, вполне может перерасти в досрочные парламентские выборы.

Не думаю, что Слуга народа сможет единолично составить большинство в Раде. Скорее всего, СН получит около 200 штыков в новом парламенте, потому "слугам народа" придется с кем-то создавать коалицию – либо с Батькивщиной Тимошенко, либо с Голосом Вакарчука, либо с какими-то небольшими депутатскими группами, которые сложатся в парламенте. Возможно, они также сумеют пополнить свою группу за счет мажоритарщиков, которые примкнут к Слуге народа.

Голос Святослава Вакарчука с трудом преодолел проходной барьер, и наличие новых лиц ему не помогло добиться такого же прорыва, как Слуге народа. Это объясняется тем, что Вакарчук поздно очнулся: ниша с новыми лицами уже занята. Вакарчуку, чтобы составить достойную конкуренцию, нужно было идти на президентские выборы вместе с Зеленским. Он потерял момент, пока колебался и выжидал. Пока он думал, общество выбрало человека, которому поверило. Вакарчук упустил свой уникальный шанс. Хоть он и в Раде, но он по сути проиграл. Теперь Голос обречен играть роль либеральной силы. Возможно, в этой нише он и закрепится.

Читайте также"Пролетели" мимо Рады: кто из одиозных политиков не попал в парламентХотя Петр Порошенко со своей партией Европейская солидарность прошел в Верховную Раду, думаю, комитетов ему не дадут. Слуга народа будет делать все, чтобы свести эту политическую силу на маргинез. Но, как бы там ни было, Порошенко составит довольно сильную оппозицию команде Зеленского, которая "попортит нервы" Слуге народа. Ведь в новом парламенте будет две оппозиции: "правая" в лице политической силы Порошенка и пророссийская в лице Оппозиционной платформы – За жизнь. Другие же, в частности, Батькивщина, будет подыгрывать Зе. Кроме того, в политической силе Порошенко очень сильные и опытные политики: Геращенко, Парубий, Климпуш-Цинцадзе и другие. Они-то сумеют создать проблемы "слугам народа".

А так, партия Порошенко будет скатываться в правоконсервативную нишу и продолжит отбирать электорат у Свободы и "правых" сил.

Но главное – в этой нише со временем рейтинги Порошенко начнут расти. Безусловно, его будет "догонять" история со Свинарчуками, токсичное окружение и скандалы, но рейтинги постепенно пойдут вверх.

В итоге, через два-три года Петр Алексеевич может вновь стать одним из фаворитов президентской гонки. Так что токсичность Порошенко будет спадать.

Процент поддержки, который получила на выборах Оппозиционная платформа – За жизнь, не дает оснований говорить о реванше пророссийских сил. На самом деле, результат ОПЗЖ не так уж высок – он мог бы быть еще выше, но на их рейтинге отрицательно сказался раскол пророссийских сил. Действуя все вместе, они бы показали более серьезный результат.

В контексте разговора о результате пророссийских сил также стоит упомянуть о результате, который показала Партия Шария – чуть более 3%. Тут тоже сработал пророссийский электорат, но конкретно та его часть, которая устала, как и большинство украинцев, от старых лиц – от медведчуков и компании – и захотела чего-то нового. Шарий – это лайт-версия Вакарчука или Зеленского для пророссийских сил.

Батькивщину мы также увидим в новой ВРУ. Что на прошлых выборах Тимошенко набрала 5-6%, что на этих выборах. Партия Тимошенко стала чисто левоцентристской, лево-популистской партией. Она, как мы уже говорили, будет подыгрывать Слуге народа.

В этой Верховной Раде не будет Радикальной партии Ляшко. А виноват в этом Зеленский, который выбил из-под ног у "главного радикала" его электоральное поле. Часть людей люмпенизированного электората нашла своего политика, который объединяет в себе и комические, и эпатажные, и медийные свойства в лице Владимира Зеленского. Знаю множество людей, которые "по-приколу" голосовали за Ляшко, а теперь не видят в этом смысла и голосуют за Зе.

Читайте также"Без олигархов": в Голосе назвали условия создания коалицииКроме того, "радикалы" получали огромные ресурсы от олигархов, но не вкладывали их в развитие сетей, то есть был очень плохой менеджмент. Известны примеры, когда они не платили людям вознаграждения за проделанную работу, "кидали" людей в регионах, да и вообще это был неподкрепленный "бла-бла-бла популизм", который многих достал. В современном обществе сложно утаить, что, казалось бы, простой парень Ляшко ходит в Бриони и путешествует на самолетах.

К слову, эта же участь может постигнуть и Зеленского: людей со временем начнет доставать тот факт, что простой парень Зе ездит на Тесле. И тогда его рейтинги неизбежно начнут падать.

Вообще, один из основных рисков для нового парламента – кризис легитимности, который может быть усилен низкой летней явкой и непопулярными решениями. Зеленскому и Слуге народа точно будет непросто. Потому я считаю новоизбранный парламент – переходным.

Анатолий Октисюк, эксперт аналитического центра DemocracyHouse, специально для Главреда