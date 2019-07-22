Результаты выборов: куда делись 25% Порошенко и почему Вакарчук упустил свой шанс

Политолог рассказал, с чем связан триумф Слуги народа на выборах

Судя по первым результатам парламентских выборов в Украине, никаких сюрпризов голосование не принесло. Безусловным лидером электоральных симпатий остается, как и указывали социологи, пропрезидентская партия Слуга народа.

Теперь от того, насколько монолитной будет команда Слуги народа, насколько ее члены сумеют не поддаваться сторонним веяниям, в том числе искушениям, будет зависеть долговечность нового парламента. А на эти вопросы ответы даст только время.

По сути, команда Владимира Зеленского и его партия получила от народа Украины карт-бланш на проведение собственной политики. Ведь с учетом мажоритарщиков Слуга народа вполне может набрать 226 голосов.

Читайте такжеКак Порошенко и Медведчук будут "мочить" Зеленского и Ко в новом парламентеКак уже не раз говорилось, сказывается усталость от старых политических элит. Потому-то мы и видим столь высокий уровень поддержки Слуги народа.

По этой же причине в Верховную Раду нового созыва с трудом, но проходит партия Святослава Вакарчука Голос. Из-за колоссального запроса общества на новые лица Вакарчук стал для западной Украины примерно тем же, чем стал Зеленский на президентских выборах для юго-востока страны. Этот запрос и предопределил прохождение в Раду партии, созданное с нуля. Да, результат Голоса не столь значительный, но партия – в Раде, а, значит, можем сказать, что ее кампания была успешной.

Думаю, что результат голосования по мажоритарке также подтвердит тот факт, что в обществе накопилась усталость от старых политиков. Потому старые держатели электорального ресурса в Харькове, Одессе и Днепре тотально проигрывают новым. По селам, я думаю, это не будет так ярко выражено, а вот по городам мы это заметим.

Почему с таким скрипом Вакарчук преодолевал проходной барьер? Во-первых, как таковой партии еще нет. Во-вторых, в медийном плане его команда намного слабее, чем Слуга народа. Хотя возможности использовать медийные ресурсы у Вакарчука были – вспомните хотя бы его неудачные эфиры, которые лишь отнимали голоса. А так, Голос имел все шансы набрать до 10%.

Читайте такжеКак Порошенко будет портить нервы Зеленскому, и почему Вакарчук на самом деле проигралПартий Петра Порошенко европейская солидарность хоть и прошла в новый парламент, но ей едва ли удастся играть существенную роль в Верховной Раде и стать конструктивной оппозицией, учитывая немногочисленность фракции. Такого количества хватит на то, чтобы периодически выступать с трибуны и оппонировать команде Слуги народа, но серьезно влиять на расклады и политическую жизнь они вряд ли смогут.

Мы не увидели тех хваленых 25% за Порошенко, которые были по итогам второго тура президентских выборов, потому что в этих 25% были и голоса националистов, и голоса либеральных реформаторов. То был микс, коктейль, который на парламентских выборах ужался в три раза.

Второй после Слуги народа результат у Оппозиционной платформы – За жизнь. Судя по всему, Россия на Медведчука делает большие ставки. И, вероятнее всего, именно ОПЗЖ будет наиболее яростным критиком команды Зеленского и его персонально. Но, учитывая достаточно разношерстный состав группы Медведчука (ведь там люди, которые били друг другу физиономии на людях), вряд ли это будет эффективная и дееспособная команда.

В принципе, эта пророссийская политическая сила получила, как и прогнозировалось, не ниже 10% и не выше 15%. В этом "коридоре" и будет существовать данная политическая сила.

Андрей Золотарев, политолог, директор аналитического центра Третий сектор, специально для Главреда