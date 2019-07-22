Слуга народа может получить 227 "штыков" и создать монокоалицию – данные ЦИК по мажоритарке

По данным ЦИК, Слуга народа получает 227 мест в Раде / Reuters

Утром 22 июля, в понедельник, ЦИК посчитала 35,51% бюллетеней.

Результаты подсчета показали, что партия Владимира Зеленского Слуга народа набирает 42,19% голосов и получает 121 место по спискам и 106 мест по мажоритарным округам (всего – 227).

37 мест по спискам и 6 по мажоритарке получет Оппозиционная платформа – За життя, у которой по последним данным 12,75% голосов.

25 мест по спискам и 2 по мажоритарке в новой Верховной Раде получает политическая партия бывшего президента Украины Петра Порошенко Европейская солидарность – по данным ЦИК у нее 8,71% голосов.

24 места по спискам и 2 по мажоритарке "заработала" партия Юлия Тимошенко Батькивщина – у нее 8,15% голосов согласно последним данным ЦИК.

18 мест по спискам и 2 по мажоритарным округам уходят партии фронтмена группы Океан Эльзы Святослава Вакарчука – у Голоса результат 6,39% голосов.

Другие партии, которые не преодолевают 5-процентный проходной барьер, получат 11 мест по мажоритарным округам, а самовыдвиженцы – 60.

Читайте такжеРезультаты выборов по мажоритарным округам: ЦИК публикует предварительные итоги голосованияОтметим, для создания коалиции в Верховной Раде необходимо не менее 225 мандатов, поэтому пропрезидентская сила имеет шанс на создание так называемой "монокоалиции". При этом, ситуация может измениться в ходе дальнейшего подсчета голосов.

Напомним, 21 июля в Украине прошли внеочередные выборы в парламент. Явка избирателей составила 49,8%.

Также сообщалось, ЦИК обработала более трети протоколов, в Верховную Раду, по предварительным данным, проходят пять партий.