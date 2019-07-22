Результаты выборов по мажоритарным округам: ЦИК публикует предварительные итоги голосования

22 июля 2019, 07:16

В ряде округов подсчитаны 20 и более процентов протоколов.

выборы 2019
Выборы в парламент состоялись 21 июля 2019 года/ Reuters

Центральная избирательная комиссия опубликовала предварительные данные голосования в ряде мажоритарных округов на внеочередных выборах в Верховную Раду Украины.

Как сообщается на сайте ЦИК, в Винницкой области в округе №13 после подсчета 31,06% голосов лидирует самовыдвиженец Петр Юрчишин (40,79). Он опережает представителя партии Слуги народа Юрия Максименка почти в два раза (24,50). В округе №14 после подсчета 39,25% голосов лидирует Ирина Борзова (Слуга народа) - 27,73%. У Ивана Мельничука (Европейская солидарность) - 13,99%.

В Волынской области в округе №22 после подсчета 52,38% голосов лидирует Игорь Палица (самовыдвиженец) - 37,28%. У представителя Слуги народа Сергея Писачука – 27,99%.

В Днепропетровской области в округе №27 после подсчета 40,22% лидирует Вячеслав Медяник (Слуга народа) – 42,09%. Он значительно опережает Сергея Никитина (Оппозиционная платформа – За жизнь) – 14,41% и Татьяну Рычкову (Европейская солидарность) - 10,68% В округе №33 после подсчета 65,90% голосов лидирует Юрий Корявченков (Слуга народа) – 65,90%. Остальные кандидаты пока набрали менее 10% голосов.

В Донецкой области в округе №57 после подсчета 31,85% голосов, побеждает Вадим Новинский (Оппозиционный блок) – 43,39%. У Вячеслава Салгалова (Слуга народа) - 23,18%.

В Житомирской области в округе №62, где подсчитано 68,57% голосов, побеждает Игорь Герасименко (Слуга народа) - 47,62%. У самовыдвиженца Борислава Розенблата – 6,75%. В округе №67 после подсчета 32,66% голосов лидирует Сергей Кузьминых (Слуга народа) – 34,39%. Немного отстает самовыдвиженец Виктор Развадовский (32,07).

В Закарпатской области в округе №69 после подсчета 37,59% голосов лидирует Виктор Балога (Единый центр) – 35,15%. У Эдгара Токаря (Слуга народа) – 33,56%. В округе №73 после подсчета 30,43% голосов лидирует самовыдвиженец Владислав Поляк - 45,52%, у самовыдвиженца Василия Брензовича - 22,87%. У "слуги народа" Ивана Маргитича - 12,01%, у Павла Балоги (Единый центр) - 10,40%.

В Ивано-Франковской области в 83 округе после подсчета 58,82% голосов лидирует Оксана Савчук (Свобода) - 47,51%. У Андрея Сторожука (Слуга народа) - 22,76%. В округе №87 области после подсчета 33,33% голосов побеждает Зиновий Андриевич (Слуга народа) – 39,81%. У "свободовца" Михаила Иваночко - 13,65%.

В Киевской области в округе №91 после подсчета 32,72% голосов, у Олега Дунды (Слуга народа) – 32,70%. У самовыдвиженца Руслана Сольвара – 22,86%.

В Кировоградской области в округе №100 после подсчета 20,68% голосов лидирует Игорь Мудрий (Слуга народа) - 37,17%. У самовыдвиженца станислава Березкина - 16,59%. У Юрия Крутько (Аграрная партия) – 13,56%. В округе №103 после подсчета 42,24% голосов побеждает Олег Воронько.

Во Львовской области в округе №120 после подсчета 47,32% голосов побеждает самовыдвиженец Ярослав Дубневич – 45,34%.

В Николаевской области в 130 округе после подсчета 25,32% голосов выигрывает Игорь Негулевский (Слуга народа) – 37,83%. У Владимира Фроленко (Оппозиционная платформа – За жизнь) – 20,45%.

В Полтавской области в округе №144 после подсчета 24,70% голосов лидирует Дмитрий Налетов (Слуга народа) - 41,00%, у самовыдвиженца Александра Мамая - 19,15%, а у самовыдвиженца Сергея Каплина - 10,82%. В округе №147 после подсчета 63,97% голосов лидирует самовыдвиженец Олег Кулинич - 39,12%, у Сергея Дудника (Слуга народа) -  29,68%.

В Ровенской области в округе №152 после подсчета 64,00% протоколов лидирует Александр Ковальчук (Слуга народа) - 30,78%, у Олега Осуховского (Свобода) – 13,53%.

В Тернопольской области в округе №164 после подсчета 57,79% голосов лидеруют Михаил Головко (Свобода) 21,06% и Игорь Васылив (Слуга народа) – 20,41%. В округе №167 после подсчета 50,94% голосов лидирует Владимир Шматько (Сила людей) - 22,40% и кандидат от партии Слуга народа Владимир Гевко - 19,17%.

В Харьковской области в округе № 171 после обработки 48,80% протоколов лидирует с 37,75% голосов кандидат от Слуги народа Виктория Кинзбурская. Ее ближайший конкурент, кандидат от Оппозиционной платформы – за жизнь Андрей Лесик имеет поддержку 27,01% избирателей. В округе №172 при подсчете 31,64% протоколов практически вровень и существенно опережая остальных конкурентов идут кандидат-самовыдвиженец Владимир Мысык (43,58% голосов) и кандидат от Слуги народа Юрий Здебский (43,11%). В 176 округе после обработки 47,46% протоколов с 46,42% голосов лидирует кандидат от Оппозиционного блока Дмитрий Шенцев.  В округе №177 после обработки 48,46% протоколов лидирует с 39,35% кандидат от Слуги народа Дмитрий Любота. За ним идут кандидат от Оппоблока Виктор Остапчук (24,91% голосов) и кандидат от ОПЗЖ Сергей Радьков с 24,73% голосов.

В округе № 181 после обработки 53,70% протоколов лидерство удерживает кандидат от Слуги народа Дмитрий Мыкиша (37,26% голосов), сразу за ним расположилась кандидат-самовыдвиженец, супруга первого номера в избирательном списке Оппозиционного блока Евгения Мураева Валерия (23,88% голосов).

В Хмельницкой области в округе №189 после обработки 43,81% протоколов лидирует с 33,68% голосов кандидат от Слуги народа Елена Копачук.

В Черкасской области в округе № 199 после обработки 31,18% протоколов лидирует с 39,27% голосов кандидат-самовыдвиженец Валентин Нечипоренко. Его ближайшего конкурента – кандидата от Слуги народа Сергея Нагорняка поддержали 34,15% избирателей. Баллотирующаяся как самовыдвиженец действующая нардеп Светлана Залищук находится на третьем месте с поддержкой 9,73% избирателей.

В Черновицкой области в округе №204 после обработки 25,64% протоколов уверенно лидирует кандидат от Слуги народа Валерий Божик (50,08% голосов),  он вполовину опережает ближайшего конкурента – действующего нардепа, лидера фракции Народный фронт Максима Бурбака, который баллотируется как самовыдвиженец (22,27% голосов).

В Киеве в округе № 212 после обработки 53,33% протоколов лидирует кандидат от Слуги народа Максим Перебийнис, за которого проголосовали 34,84% избирателей. У его ближайшего конкурента Андрей Задерейко (Европейская солидарность) 17,24% голосов избирателей. В столичном округе №222 после обработки 29,88% протоколов лидирует с существенным отрывом (44,72% голосов) кандидат от партии Слуга народа Роман Грищук. За ним с поддержкой в 14,00% голосов следует кандидат-самовыдвиженец, действующий нардеп Дмитрий Андриевский. 

Напомним, в Центральной избирательной комиссии обработали 25,82% протоколов  и публикуют официальные результаты досрочных выборов в Верховную Раду.

Как известно, 21 июля в Украине прошли внеочередные выборы в парламент. Явка избирателей составила 49,8%

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