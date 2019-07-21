"Независимый, мощный гуру": Зеленский похвастался рейтингом и пояснил, хочет ли Вакарчука в премьеры

Зеленский выдвинул к будущему премьеру ряд жестких требований.

После того, как были оглашены результаты экзитполов парламентских выборов 2019, украинский президент Владимир Зеленский заявил, что готов начать переговоры о возможной коалиции.

"Мы будем (обращаться с предложениями о создании коалиции – ред.), как я и говорил ранее. Это была наша инициатива. Мы не можем больше настаивать, но у нас немножечко выше рейтинг, чем у Голоса (партия Святослава Вакарчука – ред.). Но мы приглашаем к разговору Вакарчука с большим удовольствием", – заявил Зеленский.

В то же время президент выдвинул к будущему премьеру ряд жестких требований.

"Мне кажется, вопрос о премьере Вакарчуке является вопросом именно к Славе, потому что это большая ответственность. И это должен быть гуру экономики, который, как мы говорили, никогда не был в политике. Мы хотим, чтобы это был независимый, мощный человек с профессиональным образованием. Человек, которого уважают, во-первых, в Украине, уважают на Западе", – перечислил Зеленский.

Отметим, что предварительно, партия Владимира Зеленского Слуга народа не набирает абсолютного большинства. То есть для принятия решений ей придется заключать коалицию с другими партиями.

Ранее были опубликованы первые результаты голосования парламентских выборов-2019. Предварительные результаты выборов в Украине по данным экзит-полов показывают огромный отрыв партии Слуга Народа.

Всего пять партий, которые принимали участие в выборах в Верховную Раду 21 июля, прошли необходимый пятипроцентный барьер и попадают в парламент. Такие выводы можно сделать из данных Национального экзит-пола, которые, который совместно провели Фонд Демократические инициативы, КМИС и Центр Разумкова.

Помимо данных Национального экзит-пола, свой опрос провел телеканал 1+1, а также телеканал 112. По данным Всеукраинского экзит пола, проведенного по заказу канала 1+1, в парламент проходят пять политических сил – партия "Слуга народа" с результатом 44,4%, Оппозиционная платформа – За жизнь – 12,5%, Европейская солидарность – 8,5%, Батькивщина - 7,7%, Голос – 6,0%.

Экзит-пол, проведенный по заказу канала 112, показал такие результаты выборов в парламент 2019:

Слуга Народа (42,7%);

Оппозиционная платформа За жизнь (12,9%);

Батькивщина (8,5%);

Европейская солидарность (8,8%);

Голос (6,5%).

Как сообщалось ранее, явка на выборы 2019 на этот раз была невысокой: чуть больше трети украинцев пришли на избирательные участки 21 июля.