"Независимый, мощный гуру": Зеленский похвастался рейтингом и пояснил, хочет ли Вакарчука в премьеры

Президент выдвинул к будущему премьеру ряд жестких требований.
После того, как были оглашены результаты экзитполов парламентских выборов 2019, украинский президент Владимир Зеленский заявил, что готов начать переговоры о возможной коалиции.
"Мы будем (обращаться с предложениями о создании коалиции – ред.), как я и говорил ранее. Это была наша инициатива. Мы не можем больше настаивать, но у нас немножечко выше рейтинг, чем у Голоса (партия Святослава Вакарчука – ред.). Но мы приглашаем к разговору Вакарчука с большим удовольствием", – заявил Зеленский.
В то же время президент выдвинул к будущему премьеру ряд жестких требований.
"Мне кажется, вопрос о премьере Вакарчуке является вопросом именно к Славе, потому что это большая ответственность. И это должен быть гуру экономики, который, как мы говорили, никогда не был в политике. Мы хотим, чтобы это был независимый, мощный человек с профессиональным образованием. Человек, которого уважают, во-первых, в Украине, уважают на Западе", – перечислил Зеленский.
Отметим, что предварительно, партия Владимира Зеленского Слуга народа не набирает абсолютного большинства. То есть для принятия решений ей придется заключать коалицию с другими партиями.
Ранее были опубликованы первые результаты голосования парламентских выборов-2019. Предварительные результаты выборов в Украине по данным экзит-полов показывают огромный отрыв партии Слуга Народа.
Всего пять партий, которые принимали участие в выборах в Верховную Раду 21 июля, прошли необходимый пятипроцентный барьер и попадают в парламент. Такие выводы можно сделать из данных Национального экзит-пола, которые, который совместно провели Фонд Демократические инициативы, КМИС и Центр Разумкова.
Помимо данных Национального экзит-пола, свой опрос провел телеканал 1+1, а также телеканал 112. По данным Всеукраинского экзит пола, проведенного по заказу канала 1+1, в парламент проходят пять политических сил – партия "Слуга народа" с результатом 44,4%, Оппозиционная платформа – За жизнь – 12,5%, Европейская солидарность – 8,5%, Батькивщина - 7,7%, Голос – 6,0%.
Экзит-пол, проведенный по заказу канала 112, показал такие результаты выборов в парламент 2019:
- Слуга Народа (42,7%);
- Оппозиционная платформа За жизнь (12,9%);
- Батькивщина (8,5%);
- Европейская солидарность (8,8%);
- Голос (6,5%).
Как сообщалось ранее, явка на выборы 2019 на этот раз была невысокой: чуть больше трети украинцев пришли на избирательные участки 21 июля.
Результаты выборов 2019: как будут считать голоса и когда будут официальные результаты
По данным ЦИК, всего количество зарегистрированных кандидатов от партий составило 2761 человек. В одномандатных мажоритарных округах балловались в Раду 3178 кандидатов (1439 - от партий, 1739 - самовыдвиженцы).
В новую Верховную раду выборы по старой системе прошли в последний раз: 11 июля Рада проголосовала за новый Избирательный кодекс, по которому выборы по "мажоритарке" отменяются, а партии обязаны утверждать общегосударственный список политсилы, который дробится на региональные списки, в каждом из которых должно быть не менее пяти фамилий. Проходной барьер на выборах в парламент остался на уровне 5%.
В состав Верховной рады Украины входят 450 депутатов, которые избираются по пропорционально-мажоритарной смешанной системе. Половина нардепов проходит в парламент на основании голосования по избирательным спискам кандидатов от политических партий (пропорциональная система). Еще 225 членов Верховной рады избираются в одномандатных округах по мажоритарной системе относительного большинства.
Избирательные участки закрились в 20.00. После этого ЦИК начнет подсчет голосов.
Не позднее 5 августа ЦИК должен установить результаты выборов по спискам и в округах. А официально объявить результаты парламентских выборов Центральная избирательная комиссия, согласно закону, обязана не позднее двух недель после голосования. Следовательно, официальные результаты парламентских выборов в Украине должны появиться не позднее 10 августа.
Первая сессия Верховной рады IX созыва может начаться уже 31 августа 2019.