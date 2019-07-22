СМИ назвали вероятных кандидатов на пост премьера и спикера Рады

Владислав Рашкован может возглавить Кабмин, выяснили журналисты / Скриншот

После внеочередных выборов в Верховную Раду 2019 в новом Кабмине должность премьер-министра может занять бывший замглавы Национального банка Украины, представитель нашей страны в Международном валютном фонде — Владислав Рашкован.

Вероятной кандидатурой на пост председателя парламента нового созыва является лидер партии Слуга народа Дмитрий Разумков, пишет Lb.ua со ссылкой на источники в партии Голос.

По данным издания, в правительстве партия Слуга народа претендует на 4-5 ключевых постов.

"Партия Голос рассчитывает, что ее представитель возглавит Министерство финансов", — отмечается в материале.

Напомним, 21 июля в Украине состоялись выборы в Верховную Раду 2019. По результатам Всеукраинского экзит пола по заказу 1+1, Национального экзит пола и экзит пола 112, в Раду проходят пять партий. Центральная избирательная комиссия уже опубликовала первые официальные результаты подсчета голосов.