Политолог озвучил риски в случае назначения Гончарука премьером

29 августа 2019, 11:11

Учитывая нрав Владимира Зеленского, тандем "президент-премьер" может и не закончиться хеппи-эндом, считает Александр Доний.

Алексей Гончарук
Алексей Гончарук - кандидат на должность главы правительства/ Фото Facebook Алексей Гончарук

Заместитель главы Офиса президента по экономическим вопросам Алексей Гончарук является наиболее приемлемой  кандидатурой на должность главы правительства. Однако, есть сомнения, сможет ли он быть самостоятельной фигурой. Об этом в комментарии Главреду сообщил политолог Александр Доний.

"К Гончаруку в основном положительное отношение. Вопрос только в том, насколько он сам готов быть самостоятельной фигурой. Ведь в Украине кандидатуру премьера предлагает президент, а не победившая политсила. Безусловно, утверждает его парламент, но, учитывая численность президентской фракции, будет непросто", - сказал эксперт.

По его мнению, фактически может оказаться, что будущему премьеру придется работать с правительством, на назначение кандидатур для которого он не сможет влиять. Так как пока что, уточняет Доний, все выглядит так, будто все решения будут приниматься не Кабмином, а Офисом президента.

Политолог напомнил, что ранее это неоднократно происходило и при прошлых президентах. Но ни один из тандемов "президент-премьер" в Украине не заканчивался хеппи-эндом, если премьер начинал проявлять инициативу. Поскольку в таком случае предыдущие президенты видели в премьере противника, а не соратника. А учитывая нрав Зеленского, и он не станет исключением, резюмировал Доний.

Напомним, глава правления Центра прикладных политических исследований Пента Владимир Фесенко считает, что Алексей Гончарук вызывает меньше всего опасений в случае его назначения на должность главы Кабмина.

Ранее сообщалось, что президент Владимир Зеленский определился с претендентом на пост премьер-министра Украины– он будет предлагать парламенту кандидатуру заместителя главы Офиса президента по экономическим вопросам Алексея Гончарука.

Планируется, что нового премьер-министра Украины изберут в ходе заседания Верховной Рады 29 августа 2019 года. 

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Владимир Зеленский премьер-министр Александр Доний новости Украины Алексей Гончарук
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