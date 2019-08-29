Без пяти минут премьер: кто такой Алексей Гончарук, и чего от него ждать

Алексей Гончарук может стать новым премьером

Владимир Зеленский якобы окончательно определился с кандидатурой на должность премьера. Им, с большой долей вероятности, может стать нынешний заместитель главы Офиса президента (ОП) по экономическим вопросам Алексей Гончарук.

По некоторым данным, назначить премьера, а вместе с ним и новый состав правительства депутаты могут уже во время первого заседания Верховной Рады 9 созыва. Однако, Гончарук и его подчиненные министры вряд ли смогут стать самостоятельными игроками. Главред узнавал, чем известен будущий кандидат в премьеры, и чем он может заняться на возможном посту.

Кто такой Алексей Гончарук

Согласно официальной биографии, 35-летний Алексей Гончарук родом из города Городня Черниговской области. Именно там он окончил среднюю школу, после чего с 2001 по 2006 год учился в Институте права им. Владимира Великого Межрегиональной академии управления персоналом, получив квалификацию магистра права. К слову, в этом вузе в свое время заочно учился и нынешний премьер Владимир Гройсман.

Читайте также"Больше некуда тянуть": Зеленский рассказал о двух кандидатах на пост премьераТакже Гончарук окончил Академию государственного управления при президенте Украины. Кроме того, Гончарук - выпускник Aspen Institute Киев и программы Киево-Могилянской бизнес-школы "Стратегический архитектор". Кстати, "Аспен" в свое время также заканчивали ряд представителей правительства Арсения Яценюка и ряд народных депутатов 8 созыва.

Гончарук также имеет научную степень доктора философии в области права, является членом Национального инвестиционного совета (с 21 июня 2019) и членом Национального совета по вопросам антикоррупционной политики (с 25 июня 2019).

К слову, Гончарук – человек известный в узких кругах. Ранее он был внештатным советником бывшего Министра экологии и природных ресурсов и советником первого вице-премьер-министра - Министра экономического развития и торговли Степана Кубива, который в свое время был представителем президента Петра Порошенко в парламенте. Председатель третейского суда при ВОО "Союз инвесторов Украины". С сентября 2015 и до назначения на должность замглавы ОП Гончарук был председателем независимого экспертно-аналитического центра Офис эффективного регулирования (BRDO).

Чего ждать от кандидата в премьеры

Стоит отметить, что шансы Гончарука быть назначенным крайне высоки. Причем, по данным источников Главреда, произойти это может уже 29 августа. "Депутатам советуют запасаться энергетиками. Есть большое желание показать людям, что депутаты пришли активно и плодотворно работать", - говорит наш собеседник.

Глава правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко отмечает, что в сравнении с другими озвученными кандидатами именно Гончарук вызывает меньше всего опасений в случае его назначения. "В сравнении с Коболевым и Рашкованом он был единственным представителем команды Зеленского. А у Зеленского есть важный критерий – он доверяет только своим – тем, кого он лично знает. Потому что не все люди, с которыми он работал, прошли это испытание", - говорит эксперт.

Читайте такжеРазумков прокомментировал слухи о новом премьере и составе КабминаПо словам Фесенко, Гончарук, хоть и пришел в ЗеКоманду достаточно поздно, но органично в нее вписался.

"Он пришел по инициативе Богдана, что тоже важно и зарекомендовал себя как командный игрок и профессионал. То, что он, в отличие от Данилюка не выказывал особых амбиций и не требовал для себя особых полномочий, но в то же время демонстрировал готовность сотрудничать, причем не только ключевыми фигурами в Офисе президента, но и, насколько мне известно, он очень положительно общался с будущими депутатами Слуги Народа в Трускавце", - добавляет Фесенко.

Собственно, лояльность Зеленского подтверждает тот факт, что Гончарук довольно часто входит делегацию, которая сопровождает президента как в поездках по стране, так и за рубежом. При этом Гончарук практически всегда присутствует при обсуждениях вопросов, связанных с экономикой государства.

Политолог Александр Доний также считает, что в принципе практика поиска премьера и руководителей других ведомств после победы на выборах неправильна. Однако его кандидатура в сложившихся условиях наиболее приемлема. "К Гончаруку в основном положительное отношение. Вопрос только в том, насколько он сам готов быть самостоятельной фигурой. Ведь в Украине кандидатуру премьера предлагает президент, а не победившая политсила. Безусловно, утверждает его парламент, но учитывая численность президентской фракции будет непросто", - говорит Доний.

К слову, фактически может оказаться, что будущему премьеру придется работать с правительством, на назначение кандидатур для которого он не сможет влиять. Так как пока, уточняет Доний, все выглядит так, будто все решения будут приниматься не Кабмином, а ОП. Собственно, как это неоднократно происходило при прошлых президентах.

Читайте такжеНазвана дата избрания нового премьераВедь и ранее ни один из тандемов "президент-премьер" в Украине не заканчивался хеппи-эндом, если премьер начинал проявлять инициативу. Поскольку в таком случае предыдущие президенты видели в премьере противника, а не соратника. А учитывая нрав Зеленского и он не станет исключением.

Политолог, директор аналитического центра "Третий сектор" Андрей Золотарев предполагает, что единственное, чем может озадачиться Гончарук в случае назначения премьером – заготовкой для своей карьеры на будущее и заботой о своей репутации. Дескать, на Зеленском свет клином не сошелся. Что же касается первых решений нового правительства, то они, по данным эксперта, будут сосредоточены на стратегических для страны вопросах. "Ключевой вопрос – это разблокирование рынка земли. Также коснутся газа и транспортной системы. По Донбассу решения будут приниматься, вероятнее всего, по политическим мотивам и явно не в Киеве", - убежден Золотарев.

При этом, добавляет Золотарев, кандидатуру Гончарука поддерживают и западные партнеры, что сулит Украине послабления в выплатах внешнего долга и возможные выдачи кредитов для экономики.

Анастасия Заремба, для Главреда