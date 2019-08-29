Наиболее "безопасный" вариант: эксперт пояснил, чем хорош Гончарук в кресле премьера

Нового премьер-министра Украины изберут в ходе заседания Верховной Рады 29 августа / УНИАН

Нынешний заместитель главы Офиса президента по экономическим вопросам Алексей Гончарук, которому прочат место премьер-министра, вызывает меньше всего опасений в случае его назначения. Такое мнение Главреду озвучил глава правления Центра прикладных политических исследований Пента Владимир Фесенко.

"В сравнении с Коболевым и Рашкованом он был единственным представителем команды Зеленского. А у Зеленского есть важный критерий – он доверяет только своим – тем, кого он лично знает. Потому что не все люди, с которыми он работал, прошли это испытание", - заявил эксперт.

По словам Фесенко, Гончарук, хоть и пришел в ЗеКоманду достаточно поздно, но органично в нее вписался.

"Он пришел по инициативе Богдана, что тоже важно и зарекомендовал себя как командный игрок и профессионал. То, что он, в отличие от Данилюка не выказывал особых амбиций и не требовал для себя особых полномочий, но в то же время демонстрировал готовность сотрудничать, причем не только ключевыми фигурами в Офисе президента, но и, насколько мне известно, он очень положительно общался с будущими депутатами Слуги Народа в Трускавце", - добавил политолог.

Собственно, лояльность Зеленского подтверждает тот факт, что Гончарук довольно часто входит делегацию, которая сопровождает президента как в поездках по стране, так и за рубежом. При этом Гончарук практически всегда присутствует при обсуждениях вопросов, связанных с экономикой государства.

Напомним, ранее сообщалось, что президент Владимир Зеленский определился с претендентом на пост премьер-министра Украины– он будет предлагать парламенту кандидатуру заместителя главы Офиса президента по экономическим вопросам Алексея Гончарука.

Планируется, что нового премьер-министра Украины изберут в ходе заседания Верховной Рады 29 августа 2019 года.