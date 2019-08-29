В Раде зарегистрирован первый пакет кадровых назначений Зеленского

29 августа 2019, 15:41

Появились проекты постановлений о назначениях Гончарука, Рябошапки, Баканова.

Верховная Рада
29 августа проходит  заседание Верховной Рады / Фото Reuters

В Верховной Раде 9-го созыва зарегистрирован первый пакет кадровых назначений президента Владимира Зеленского.

Как свидетельствует сайт парламента, на должность премьер-министра Украины выдвигают Алексея Гончарука. Кресло генпрокурора может занять Руслан Рябошапка, главой СБУ имеет шанс стать Иван Баканов, Министерство иностранных дел может возглавить Вадим Пристайко, а Минобороны - Андрей Загороднюк.

Также зарегистрированы проекты постановления об увольнении Юрия Луценко и Василия Грицака с должностей генпрокурора и главы СБУ соответсвенно.

Напомним, во время первого заседания Верховной Рады 9-го созыва Кабинет министров премьер-министра Владимира Гройсмана сложил полномочия.

Народные депутаты приняли отставку правительства. По словам временного главы президии парламента Дмитрия Разумкова, этот Кабмин будет выполнять полномочия правительства до формирования нового Кабинета министров.

Читайте такжеНовый Кабмин: кто получит министерские портфелиКак сообщал Главред, 29 августа в Верховную Раду внесли первый законопроект – им стал проект закона об импичменте президента.

29 августа Верховная Рада 9-го созыва начала работу. Народные депутаты приняли присягу на торжественном заседании и пообещали работать до ночи – пока не примут все кадровые решения.

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Кабмин Верховная Рада Владимир Зеленский Руслан Рябошапка Вадим Пристайко новости Украины Иван Баканов Алексей Гончарук
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