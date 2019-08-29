Открытие новой Рады: народные избранники приняли присягу и ушли на перерыв

В четверг, 29 августа, председатель Верховной Рады 8-го созыва Андрей Парубий провел торжественное заседание парламента, во время которого новоизбранные депутаты произнесли текст присяги.

Отметим, что в торжественном заседании принял участие президент Украины Владимир Зеленский.

Кроме того, в Раде также присутствуют президенты Украины Леонид Кравчук, Леонид Кучма, Виктор Ющенко, Петр Порошенко.

В ложе правительства расположились члены правительства во главе с премьер-министром Владимиром Гройсманом.

Парубий объявил минуту молчания по Героям, погибшим за независимость Украины.

После принятия присяги Парубий объявил о перерыве до 13 часов, во время которого избранные депутатами 9-го созыва должны подписать присягу, а также получить удостоверения нардепов и карточки для голосования.

Напомним, ранее стала известна повестка дня новой Рады.