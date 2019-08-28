Новый премьер-министр и отмена неприкосновенности: стала известна повестка дня новой Рады

Новоизбранные нардепы в свой первый рабочий день рассмотрят 27 вопросов повестки дня.
Подготовительная группа по организации первого заседания парламента 9-го созыва, которое состоится 29 августа, определилась с повесткой дня.
Среди главных вопросов – назначение премьер-министра, министра обороны и министра иностранных дела, формирование нового состава Кабмина, а также отмена неприкосновенности.
Так, первым делом, избранные нардепы сформируют временный президиум первой сессии ВР. Затем премьер-министр Украины Владимир Гройсман обьявит о сложении полномочий Кабинетом министров перед новой Верховной Радой.
Кроме того, ВР планирует рассмотреть вопрос об увольнении главы Службы безопасности Украины и назначить нового руководителя ведомства, решить вопрос о даче согласия на увольнение с должности президентом генерального прокурора Украины и назначении нового генпрокурора.
Также депутаты намерены решить вопрос о перечне, составе и предметах ведения парламентских комитетов, избрать их глав, первых заместителей, заместителей, секретарей и членов.
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