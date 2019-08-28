Новый премьер-министр и отмена неприкосновенности: стала известна повестка дня новой Рады

Заседание новой Верховной Рады состоится уже 29 августа / УНИАН

Подготовительная группа по организации первого заседания парламента 9-го созыва, которое состоится 29 августа, определилась с повесткой дня.

Среди главных вопросов – назначение премьер-министра, министра обороны и министра иностранных дела, формирование нового состава Кабмина, а также отмена неприкосновенности.

Так, первым делом, избранные нардепы сформируют временный президиум первой сессии ВР. Затем премьер-министр Украины Владимир Гройсман обьявит о сложении полномочий Кабинетом министров перед новой Верховной Радой.

Кроме того, ВР планирует рассмотреть вопрос об увольнении главы Службы безопасности Украины и назначить нового руководителя ведомства, решить вопрос о даче согласия на увольнение с должности президентом генерального прокурора Украины и назначении нового генпрокурора.

Также депутаты намерены решить вопрос о перечне, составе и предметах ведения парламентских комитетов, избрать их глав, первых заместителей, заместителей, секретарей и членов.

Повестка дня первого заседания ВР / pravda.com.ua

Повестка дня первого заседания новой Рады / pravda.com.ua

Ранее СМИ рассказали, кого утвердят новым вице-спикером Рады.