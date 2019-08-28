СМИ рассказали, кого утвердят новым вице-спикером Рады

Елена Кондратюк / УНИАН

Депутатам Верховной Рады нового, IX созыва, на первом заседании предложат утвердить на посту вице-спикера представительницу партии Батькивщина Елену Кондратюк.

Соответствующее сообщение опубликовал портал Левый берег со ссылкой на собственные источники.

Кондратюк избиралась в Верховную Раду уже на протяжении нескольких созывов, начиная с 2007-го.

К слову, кроме Кондратюк претендентами на должность замглавы парламента были и Ирина Констанкевич от самовыдвиженцев и Мустафа Джемилев от "Европейской солидарности" (партии Петра Порошенко).

Напомним, ранее глава избирательного штаба партии Слуга народа (политсилы Владимира Зеленского) Александр Корниенко озвучил свою версию кандидатуры вице-спикера Верховной Рады.