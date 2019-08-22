В партии Порошенко объяснили, почему не хотят пост вице-спикера Рады

Петр Порошенко на съезде Европейской солидарности / УНИАН

Партия Европейская солидарность, политсила пятого президента Украины Петра Порошенко (2014-2019) не выдвигала кандидатуру от себя на пост вице-спикера Верховной Рады IX созыва − претендует на руководство в различных комитетах парламента.

С таким заявлением выступила в четверг, 22 августа, новоиспеченный нардеп от ЕС Иванна Климпуш-Цинцадзе перед журналистами.

"Мы не подавали своей кандидатуры на должность вице-спикера. Мы считаем, что около, как минимум, 11 человек из "Европейской солидарности" могут занимать, по пропорциональному распределению, должности или председателей, или первых заместителей, или секретарей комитетов. И мы сейчас над этим работаем", − заявила она.

Напомним, ранее стало известно, какие комитеты в Раде хотят Порошенко и его партия. До этого экс-президента рассказал, почему провалился со своей партией на выборах в парламенту.