Порошенко рассказал, почему провалился со своей партией на выборах в Раду

Петр Порошенко и Святослав Цеголко / УНИАН

Политсила пятого президента Украины Петра Порошенко, партия Европейская солидарность, потерпела поражение на выборах в Верховную Раду из-за того, что ей помешали другие политические силы.

Соответствующее заявление он сделал в интервью УП. По мнению Порошенко, около десятка политсил, которые не имели шансов на досрочных выборах в Верховную Раду, могли бы вступить в блок с Европейской солидарностью благодаря схожести политических программ. В первую очередь – партия Украинская стратегия премьера Владимира Гройсмана.

"Но, руководствуясь то собственными амбициями, то любыми другими мотивациями, [они] пошли на выборы], и 15-20 процентов голосов были рассеяны [между ними]. А так у нас были все шансы занять второе место", — заявил Порошенко.

Напомним, ранее Петр Порошенко без госохраны вместе со своим семейством выехал из Украины. До этого СМИ рассказали, что против Порошенко правоохранители открыли уголовное дело по поводу рейдерства и давления на бизнес.