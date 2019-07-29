Порошенко без госохраны вместе с семьей выехал из Украины

29 июля 2019, 18:46

По данным СМИ, экс-президент отправился в Турцию.

Петр Порошенко
Часть членов семьи Порошенко выехала из Украины на прошлой неделе. / facebook.com/petroporoshenko

Пятый президент Украины Петр Порошенко вместе с семьей выехал за границу. При этом экс-президент отказался от госохраны.

Как пишет Украинская правда, бывший гарант заявил  о своих планах совершить вояж в интервью изданию в пятницу, 26 июля. Источники УП, приближенные к пограничной службе, сообщают, что Петр Порошенко отправился в  Турцию.

"Часть членов его семьи выехала из Украины на прошлой неделе. Другая часть и он выехали в воскресенье. Летели в Стамбул", - сообщил собеседник.

Также, по данным издания,  Порошенко написал заявление об отказе от госохраны.

Напомним, в середине июля во время рабочего визита в южные области Украины президент Владимир Зеленский вместе со своей командой в Одессе искупался на общественном пляже в Черном море.

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