"Вода-то в море холодная": Сеть взорвалась после купания Зеленского и команды в Черном море

13 июля 2019, 23:43

Президент пришел в Одессе на общественный пляж.

  • Зеленский купается в море Фото: Facebook/Кирилл Тимошенко
  • Зеленский купается в море Фото: Facebook/Кирилл Тимошенко
  • Зеленский купается в море Фото: Facebook/Кирилл Тимошенко

Во время рабочего визита в южные области Украины президент Владимир Зеленский вместе со своей командой в Одессе искупался на общественном пляже в Черном море.

Видео заплыва главы государства и его соратников в Facebook опубликовано на странице Офис президента.

"Перед началом напряженного рабочего дня в Одессе президент Украины Владимир Зеленский и его команда Офиса лично проинспектировали температуру воды в Черном море", - говорится в подписи к ролику.

Президент пришел на пляж в оранжевых шортах. С ним плавали глава Офиса президента Андрей Богдан, его заместитель Кирилл Тимошенко и один представитель охраны.

На пляже во время прихода Зеленского было немало отдыхающих, они купались параллельно с командой президента. Когда глава государства раздевался, ему сказали, что температура воды составляет 23 градуса тепла. Однако на спуске в воду женщина предупредила президента, что вода достаточно холодная – 16,3 выше ноля.

Видео похода Зеленского на общественный пляж мгновенно набрало массу самых разнообразных комментариев, однако большинство – одобрительные, поскольку президент оказался ближе к народу.

"Ай-яй, вода сейчас в море холодная. Одесситы не купаются. Не очень повезло президенту насчет поплавать. Зато погодка приятная", "Красиво плывут, группа в полосатых купальниках", "Разрыв шаблонов", "Очень приятно и тепло на душе, когда президент-человек", "Ничего сверхъестественного. Нормальный человек", "Представляю реакцию и эмоции пляжа, купались вместе с президентом", - написала интернет-публика.

Інспектування температури води в Чорному морі (Одеса). 13.07.2019.

Перед початком напруженого робочого дня в Одесі Президент України Володимир Зеленський та команда його Офісу особисто проінспектували температуру води в Чорному морі.

Опубликовано Офіс Президента України Суббота, 13 июля 2019 г.

Напомним, во время визита Одессу 12 июля не состоялась запланированная утренняя пробежка президента Владимира Зеленского по побережью Черного моря, поскольку его намерения нарушил Дарт Вейдер.

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Одесса Черное море Владимир Зеленский Андрей Богдан Кирилл Тимошенко Зеленский новости
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