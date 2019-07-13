"Обязательства бороться": Зеленский поздравил Сенцова с днем рождения

Президент заверил, что Сенцова ждут дома / Антон Наумлюк

Президент Владимир Зеленский написал слова поздравления с днем рождения украинскому политзаключенному, крымчанину Олегу Сенцову, который находится в тюрьме РФ.

"Для миллионов людей в Украине и во всем мире вы являетесь образцом несокрушимости и достоинства. Желаю вам крепкого здоровья, ведь сейчас оно является вашим главным оружием в этой борьбе. Нам нечего вам сегодня подарить, кроме нерушимого обязательства биться за свободу для вас и всех заключенных", - сказано в сообщении на официальной странице главы государства в Facebook.

Зеленский заверил, что верит в возвращение режиссера домой. И не сомневается, что у него впереди много творческих разработок на свободе.

По случаю дня рождения Сенцова МИД Украины и посольство США в Украине призвали Россию отпустить украинских политззаключенных.

"Сегодня наши мысли вместе с Олегом Сенцовым, который проводит свой день рождения заключенным в России. Мы приветствуем мужество и решимость Сенцова и присоединяемся к народу Украины, призывая Россию немедленно освободить всех украинских политзаключенных", - говорится в заявлении посольства США.

Напомним, Зеленский подписал указ о помиловании кремлевского политзаключенного Сергея Литвинова (осужденного в РФ по сфальсифицированным обвинениям).