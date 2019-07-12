Зеленский помиловал кремлевского политзаключенного из тюрьмы в Харькове

Владимир Зеленский / president.gov.ua

Украинский лидер Владимир Зеленский подписал указ о помиловании кремлевского политзаключенного Сергея Литвинова (осужденного в РФ по сфальсифицированным обвинениям).

Об этом на своей странице в Facebook написал глава Объединения родственников политзаключенных Кремля Игорь Котельянец.

"Президент (вчера) помиловал политзаключенного Кремля Сергея Литвинова, которого Россия передала Украине для отбывания незаконного наказания дома", − написал он.

Позднее информацию о помиловании подтвердил замминистра юстиции Сергей Петухов и на своей странице в Facebook он опубликовал документ, предусматривающий немедленное освобождение Литвинова из колонии в Харькове.

Сергей Литвинов / facebook.com/Виктор Парашуткин

К слову, в РФ Литвинову "выписали" срок в 8,5 года тюрьмы по ч. 3 ст. 162 ("Разбой, совершенный с незаконным проникновением в жилище, помещение или иное хранилище или в крупном размере") УК РФ − за убийство несуществующих людей на Луганщине. В те времена он был в составе добровольческого батальона Днепр-1. В России он уже отсидел пять лет из общего срока наказания. С 1 марта 2019-го Литвинов отбывал наказание в Диканевской колонии №12 города Харькова, куда его передали в соответствии с международной конвенцией между Россией и Украиной.

Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин помиловал осужденного за кражу гражданина Украины. До этого в Кремле объяснили, почему не могут помиловать режиссера-крымчанина Олега Сенцова (содержащегося в российской тюрьме) по просьбе генсека Совета Европы.