Путин помиловал осужденного за кражу гражданина Украины

Путин продемонстрировал милосердие и гуманность / Reuters

Президент России Владимир Путин 20 мая подписал указы о помиловании четырех осужденных граждан, в том числе и одного украинца.

Как сообщает портал правовой информации РФ, Путин освободил от отбывания наказания россиян Владилена Литвинова, Гайникамал Аюпову и Жанну Саламатину.

Среди помилованных оказался и гражданин Украины Сергей Гладкобородов, который был осужден за кражу в Москве в 2017 году.

Украинец подал президенту РФ ходатайство о снятии судимости, мотивируя тем, что на свободе ему необходимо ухаживать за тяжелобольной матерью.

В указе Путина подчеркивается, что лидер Кремля руководствовался "принципами гуманности". Документ вступит в силу через десять дней, именно тогда гражданин Украины полностью избавится от судимости.

Напомним, Путин намерен поздравить Зеленского с первыми успехами в вопросе урегулирования конфликта на Донбассе, а не с инаугурацией.