Путин поздравит Зеленского, но не с инаугурацией - Кремль

В настоящее время контактов между президентами не планируется, сообщил Дмитрий Песков.
В Кремле оценили выступление на инаугурации Владимира Зеленского, в частности - призыв любыми средствами прекратить войну на Донбассе.
Президент России Владимир Путин поздравит Зеленского с первыми успехами в вопросе урегулирования конфликта на Донбассе, если такие успехи произойдут. С таким заявлением выступил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, будет ли Путин поздравлять новоизбранного президента Украины с инаугурацией, передает ТАСС.
"Президент Путин будет поздравлять президента Зеленского с первыми успехами в деле урегулирования внутреннего конфликта на юго-востоке Украины, а также с первыми успехами в деле нормализации российско-украинских отношений", - подчеркнул он.
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Песков также отметил, что возможны успехи и в восстановлении отношений между Киевом и Москвой, но не уточнил, когда именно и в чем они будут заключаться.
"Первые успехи будут очевидны. Если они будут, мы с вами их увидим невооруженным глазом", - сказал Песков.
Он также отметил, что Путин пока что не планирует осуществлять контакты с Зеленским.
"В настоящий момент на повестке дня никаких контактов нет", - сказал он, отвечая на вопрос, планируются ли контакты в какой-либо форме между президентами РФ и Украины в ближайшее время.
Напомним, сегодня, 20 мая новым президентом Украины стал Владимир Зеленский.
Во время своей инаугурационной речи в Верховной Раде Зеленский потребовал от Рады уволить главу СБУ Василия Грицака, генпрокурора Юрия Луценко и министра обороны Степана Полторака.
Помимо этого он призвал парламент принять закон о снятии депутатской неприкосновенности, уголовной ответственности за незаконное обогащение, избирательный кодекс, открытые списки на выборы.