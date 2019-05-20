Путин поздравит Зеленского, но не с инаугурацией - Кремль

20 мая 2019, 12:29

В настоящее время контактов между президентами не планируется, сообщил Дмитрий Песков.

Появилась первая реакция Кремля на инаугурацию Зеленского
Дмитрий Песков и Владимир Путин / Фото: Вести.ру

В Кремле оценили выступление на инаугурации Владимира Зеленского, в частности - призыв любыми средствами прекратить войну на Донбассе.

Президент России Владимир Путин поздравит Зеленского с первыми успехами в вопросе урегулирования конфликта на Донбассе, если такие успехи произойдут. С таким заявлением выступил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, будет ли Путин поздравлять новоизбранного президента Украины с инаугурацией, передает ТАСС.

"Президент Путин будет поздравлять президента Зеленского с первыми успехами в деле урегулирования внутреннего конфликта на юго-востоке Украины, а также с первыми успехами в деле нормализации российско-украинских отношений", - подчеркнул он.

Читайте такжеПорошенко, Гройсман и Парубий закрылись в кабинете после громкого выступления Зеленского

Песков также отметил, что возможны успехи и в восстановлении отношений между Киевом и Москвой, но не уточнил, когда именно и в чем они будут заключаться.

"Первые успехи будут очевидны. Если они будут, мы с вами их увидим невооруженным глазом", - сказал Песков.

Он также отметил, что Путин пока что не планирует осуществлять контакты с Зеленским. 

"В настоящий момент на повестке дня никаких контактов нет", - сказал он, отвечая на вопрос, планируются ли контакты в какой-либо форме между президентами РФ и Украины в ближайшее время.

Напомним, сегодня, 20 мая новым президентом Украины стал Владимир Зеленский.

Во время своей инаугурационной речи в Верховной Раде Зеленский потребовал от Рады уволить главу СБУ Василия Грицака, генпрокурора Юрия Луценко и министра обороны Степана Полторака.

Помимо этого он призвал парламент принять закон о снятии депутатской неприкосновенности, уголовной ответственности за незаконное обогащение, избирательный кодекс, открытые списки на выборы.

Также он объявил о роспуске Рады и досрочных выборах.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Россия Владимир Зеленский Владимир Путин Дмитрий Песков Украина
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Все новости

13:15
Главные новости 20 мая: инаугурация Зеленского, роспуск Рады и поздравление Путина
13:11
"Весело было бы, если бы Володя зарядил булавой по е*алу": журналист возмутился шуткой Парубия Видео
13:00
После речи Зеленского депутата БПП госпитализировала скорая
12:55
В Раде оценили заявление Зеленского о роспуске и указали на коллизию с отменой неприкосновенности
12:40
Инаугурация Зеленского: самые яркие цитаты и полный текст речи Фото Видео
12:38
"Хорошо написана, но плохо прочитана": политолог оценил речь Зеленского в Раде
12:29
Путин поздравит Зеленского, но не с инаугурацией - Кремль
12:27
В России оценили первые заявления Зеленского после инаугурации
12:25
Знаки на инаугурации Зеленского: астролог рассказал, чего ждать от нового президента
12:18
Зеленский потребовал уволить Грицака, Полторака и Луценко
12:10
Порошенко, Гройсман и Парубий закрылись в кабинете после громкого выступления Зеленского
12:01
Плохой знак: астролог объяснил конфуз с удостоверением президента во время инаугурации Зеленского Видео
11:59
"Было весело": соцсети отреагировали на троллинг Парубия в адрес Зеленского Видео
11:53
Почему выступление Зеленского - это пшик без конкретики мнение
11:39
"Никто не упал в обморок – уже хорошее начало": соцсети о инаугурации Владимира Зеленского
11:33
Мощно взял власть, или Сильный поступок Зеленского во время инаугурации мнение
11:17
Министр обороны Полторак написал заявление об отставке
11:09
К чему приведет роспуск Рады Зеленским мнение
11:07
Зеленский готов дать гражданство всем, кто будет работать на благо Украины и рассказал о задании на 5 лет
11:04
Инаугурация Владимира Зеленского: текстовая онлайн-трансляция
10:56
"Освободите свои места": Зеленский указал правительству на дверь Видео
10:54
Во время инаугурации между Зеленским и Ляшко произошла перепалка Видео
10:46
Зеленский анонсировал досрочные выборы в Раду Видео
10:34
Почему война на Донбассе пока не закончится мнение
10:30
Владимир Зеленский принял присягу президента Украины Фото Видео
10:11
Синоптики предупредили, каким регионам Украины грозит непогода
10:10
"Новый этап": Зеленский запостил в Facebook трогательное фото накануне инаугурации
09:54
Зеленский шел пешком на инаугурацию, опубликованы фото
09:52
Председатель СБУ Грицак вместе с заместителями подал в отставку
09:44
В Харькове сожгли волонтерскую палатку: активисты пожаловались на угрозы Фото
09:44
Президентство Порошенко - вишенка на куче г*вна мнение
09:28
Порошенко уволил секретаря СНБО Турчинова, главу АП Райнина и освободил Марчука от обязанностей в ТКГ
09:04
Google запретит Huawei использование Android и всех своих сервисов
08:45
Подготовка к инаугурации Зеленского: что происходит в центре Киева Фото Видео
08:40
Инаугурация Владимира Зеленского: онлайн видео-трансляция Видео
08:37
Присвоение дипломатических рангов нардепам: эксперт обвинил Порошенко в нарушении закона
08:26
Почему у Порошенко так испугались возвращения Портнова мнение
07:55
Курс валют на 20 мая: евро опустился, доллар пошел вверх
07:35
"Жуков – палач": в Харькове на митинге против переименования произошли столкновения Фото Видео
07:16
Доллар дороже 30 гривен: эксперты рассказали о "рисковых качелях" на валютном рынке
06:57
У Зеленского теперь только один выход - разогнать Раду мнение
06:34
"Взойдет на престол": астролог рассказал, кто станет президентом после Зеленского
06:12
Длинная череда несчастий: как уберечься от магнитных бурь 20-25 мая
05:28
Чудо в кармане: названы знаки Зодиака, которым сказочно повезет в июне 2019
05:05
С Днем банковского работника 2019 – открытки и тексты Фото
03:50
Хуже колы: ученые выявили смертельную опасность свежевыжатых соков
03:01
Роспуск Рады и дата перевыборов: источник назвал первый указ Зеленского на посту президента
02:28
Штукатурку снимали вместе с иконостасами: на Львовщине уничтожили уникальную роспись храма Фото
01:35
Лопес представила горячий клип-ремикс Medicine с танцами на пилоне Видео
01:16
"Вдул бы": Мокрая Лобода в откровенном купальнике возбудила фанатов в Сети
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять