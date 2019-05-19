Российский политолог назвал вероятных преемников Путина

19 мая 2019, 05:30

Любимцем Владимира Путина может стать кто-то из молодых губернаторов, считает Александр Морозов.

Путин фак
Владимир Путин

Президент России Владимир Путин по окончании президентского срока может оставить свой пост одному из проверенных ветеранов кремлевской верхушки, заявил российский политолог Александр Морозов.

"На сегодня в этом списке 6-7 человек. Это может быть Сергей Собянин, Сергей Кириенко, как ни странно, даже Сергей Шойгу, Алексей Кудрин, Сергей Чемезов или Дмитрий Медведев", - подчеркнул он в интервью Обозревателю.

Он также считает, что в ближайшие 5 лет любимцем Путина может стать кто-то из молодых губернаторов.

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"У этого варианта есть заметное но: Путин никому не рассказывает о своих симпатиях, никто не приближен к нему и все они еще очень далеки от президентской должности. И тем не менее нельзя отрицать того, что за 2 года до выборов Путин обозначит такую фигуру среди молодых политиков", - добавил Морозов.

Напомним, ранее российский социолог и публицист Игорь Эйдман заявил о том, что будущее руководство Российской Федерации вернет Крым.

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Россия Морозов преемник Владимир Путин
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