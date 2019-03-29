Социолог спрогнозировал действия преемника Путина по Крыму и Донбассу

Преемник Владимира Путина может вернуть Крым и вывести войска с Донбасс, полагает социолог / Reuters

Российский социолог и публицист Игорь Эйдман считает, что, скорее всего, будущее руководство Российской Федерации вернет Крым.

Более-менее вменяемый правитель, придя на смену нынешнему президенту РФ Владимиру Путину, постарается ликвидировать жуткую историю с аннексией полуострова, рассказал эксперт в интервью Фактам.

По словам собеседника, если бы завтра Путин улетел в космос, на Луну, то через несколько месяцев любой его преемник вывел бы войска с Донбасса, потому что это абсурдная и никому ненужная история.

"…Никаких рациональных причин России там (на востоке Украины — Ред.) торчать нет. Одни убытки и проблемы. И, естественно, что без Путина войска вывели бы довольно быстро", — заявил публицист.

Социолог полагает, что будущий более-менее вменяемый лидер РФ постарается, чтобы на Западе страну воспринимали как нормальное демократическое государство, а "это невозможно без ликвидации жуткой истории с аннексией Крыма".

Читайте такжеСоциолог сказал, кого Путин может назначить преемником"Крым будущее руководство России, скорее всего, отдаст. Любой более-менее вменяемый правитель, придя на смену Путину, будет вынужден разгребать то, что натворил предшественник, прежде всего — конфликт с Западом…", — сказал эксперт.

Напомним, 16 марта 2014-го в Крыму под присмотром военных России прошел так называемый "референдум" о статусе полуострова, большинство жителей якобы высказались за присоединение к РФ. Позже страна аннексировала Крым. В Украине власти признали 20 февраля 2014-го датой начала оккупации полуострова.

На востоке Украины в 2014 году боевики создали самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР", в том же году на Донбасс вторглись российские войска. Власти России поддерживают террористов, но не признают, что пошла на агрессию против Украины. Позже в столице Беларуси Минске были подписаны Минские соглашения.