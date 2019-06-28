"Он личный друг Путина": политолог указал на особенность освобождения пленных Медведчуком

Медведчук пытается показать свою близкую дружбу с Путиным / Фото: Reuters

Виктор Медведчук, договорившись с президентом России Владимиром Путиным об освобождении украинских пленных, в очередной раз показал свою близкую дружбу и кумовство с главой Кремля.

"На мой взгляд, этот шаг транслирует новый месседж и главный акцент здесь другой. Обратите внимание, почему освобождение? Не обмен 10 на 10 или 50 на 50, а именно освобождение? Для обмена нужно, чтобы президент Зеленский подписал указы о помиловании сторонников ОРДЛО, которые находятся в украинских тюрьмах, такая юридическая процедура. Но, как нам известно, Зеленский еще никого не пощадил, поэтому обмен пленными невозможен", - пишет в Facebook политолог Петр Олещук.

Читайте такжеЗеленский о Медведчуке: Почему подняли вопрос возвращения пленных под выборы?По словам эксперта, Медведчук в очередной раз хочет показать свей стране, что исключительно с ним готов и будет договариваться Путин.

"Поэтому в данном случае Медведчук показывает, что именно с ним Кремль и ОРДЛО "готовы договариваться", а если Зеленский не готов идти на переговоры и договариваться - тогда "все вопросы решит сам Медведчук". Именно поэтому "освобождение", а не "обмен", - подчеркнул политолог.

По словам Олещука, Медведчук ранее в интервью зарубежным СМИ заявлял, что будет договариваться с Россией независимо от инициатив Зеленского. И освобождение четырех пленным – это его "пробная пуля".

Напомним, Зеленский обвинил Виктора Медведчука в спекуляции накануне выборов относительно вопроса возвращения домой захваченных Россией украинских граждан.

Как ранее сообщалось, боевики Донбасса уже 28 июня должны передать Украине четверых пленных, которые были задержаны с 2016 по 2019 годы. Решение было принято после переговоров с Виктором Медведчуком.