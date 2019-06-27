Боевики "ЛДНР" отпустят из плена четырех украинцев: названы имена

Четырех пленных должны освободить уже завтра / president.gov.ua

Боевики Донбасса уже 28 июня должны передать Украине четверых пленных, которые были задержаны с 2016 по 2019 годы.

Имена украинцев, которые будут освобождены, сообщил сайт 112. Среди них – 3 военнослужащих, мужчин доставят в Минск.

Главари так называемых "ДНР" и "ЛНР" Денис Пушилин и Леонид Пасечник согласились отдать пленных после переговоров с кумом Владимира Путина и председателем политсовета партии Оппозиционная платформа – За жизнь Виктором Медведчуком.

Имена пленных, которые вернутся домой:

1. Дмитрий Великий. Военнослужащий ВСУ, попал в плен в 2016 году, был осужден в 2017 якобы за "осуществление террористической деятельности" и приговорен к 15 годам лишения свободы.

2. Яков Веремейчик. Военнослужащий ВСУ, взят в плен в 2018 году. Против него возбудили два уголовных дела: "геноцид" и "применение запрещенных средств и методов ведения войны".

3. Эдуард Михеев. Задержан боевиками в 2017 году, за якобы "государственную измену" ему присудили 12 лет лишения свободы.

4. Максим Горяинов. Боевики взяли военнослужащего ВСУ в плен в мае 2019 года. Мужчину осудили за якобы "содействие террористической деятельности" и приговорили к 15 годам лишения свободы.

Список пленных, которого 28 июня должны привезти в Минск / Facebook/vadim.rabinovich.39

Ранее в США поддержали формулу Зеленского по обмену пленными. Напомним, представитель Украины в Минске на переговорах по урегулированию ситуации на Донбассе Леонид Кучма озвучил Владимиру Зеленскому причины торможения процесса обмена заложников.