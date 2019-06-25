В США поддержали формулу Зеленского по обмену пленными

25 июня 2019, 19:09

Информацию озвучил авторитетный американский дипломат Уильям Тейлор.

Владимир Зеленский
Владимир Зеленский / president.gov.ua

Временный поверенный по делам США в Украине Уильям Тейлор поддерживает инициативу президента Владимира Зеленского об обмене пленными в формате "10 на 10" − ради деэскалации военного конфликта на Донбассе.

"Если Президент Трамп встретится с Президентом Путиным в Японии, это станет хорошим поводом для Трампа поднять тему 24 военных моряков, которых удерживает Россия. Эта тема, как мы знаем, также является темой обсуждений между Президентом Зеленским и Президентом Путиным. Есть предложения по обмену 5 украинцев на 5 россиян или 10 украинцев на 10 россиян. У россиян другое видение. Но мы очень поддерживаем такой шаг", − заявил он украинским журналистам.

Напомним, ранее представитель Украины в Минске на переговорах  по урегулированию ситуации на Донбассе Леонид Кучма озвучил Владимиру Зеленскому причины торможения процесса обмена заложников.
 

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США заложники Владимир Зеленский Уильям Тейлор Украина
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