Кучма озвучил Зеленскому причины торможения процесса обмена заложников

Леонид Кучма не сомневается, что заложников перестали обменивать из-за ультиматумов России / Reuters

Глава украинской делегации в Трехсторонний контактной группе Леонид Кучма назвал причины торможения процесса обмена заложниками между Украиной и оккупированными территориями Донбасса.

"Что касается заложников - обсуждались. Но вы знаете, после такого длительного перерыва сказать, что мы сдвинем это с места, не могу. У меня была возможность провести частные переговоры с теми, от кого в определенной степени это зависит. Мое личное мнение - есть желание начать этот процесс, так как на это смотрит весь мир", - сказал Кучма 6 июня на брифинге.

По словам главы делегации, российская трона выдвигает Украине претензии, что в свое время стало препятствием для продолжения успешного обмена заложниками.

Читайте такжеЭксперт оценил предложение Кучмы снять блокаду с ОРДЛО"Вы знаете, когда в декабре прошлого года состоялось последнее освобождение, в украинских списках было 23 россиянина. Было согласовано, что они подлежат освобождению. А потом последний раз на той территории сказали "извините, мы россиян не можем освободить, не можем передать их ОРДО/ОРЛО". С юридической точки зрения это абсолютно правильно, мы должны отвечать российской стороне. С тех пор этот процесс затормозился", - отметил он.

Кучма заявил, что о ходе переговоров и результате 6 июня доложил президенту Владимиру Зеленскому.

"Должны быть первые шаги с обеих сторон. Я все время говорю - движение должно быть двусторонним", - добавил он.

Напомним, ранее стало известно, что Кучма в Минске предложил снять блокаду с оккупированного Донбасса.

Затем экс-президент заявил, что никакой экономической блокады Донбасса не существует.