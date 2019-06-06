Отмена блокады и прекращение ответного огня: Кучма объяснил новые инициативы по Донбассу

Леонид Кучма / obozrevatel.com

Никакой экономической блокады Донбасса не существует, заявил представитель Украины в Трехсторонней контактной группе, заявил второй президент Украины Леонид Кучма.

"Нет никакой экономической блокады. Уважаемое общество, почитайте решение Совета национальной безопасности и обороны и затем указ Порошенко. Это временное запрещение перемещения грузов через линию столкновения. Какая это блокада?", - сказал он на пресс-конференции в Администрации президента.

Он также прокомментировал инициативу о прекращении огня в ответ на огонь оккупантов.

Читайте такжеКучма рассказал о новом механизме прекращения огня на ДонбассеКучма подчеркнул, что все детали относительно введения режима тишины должна прописать подгруппа ТКГ по технике безопасности 19 июня. Он добавил, что годами во время каждых договоренностей о прекращении огня они не были соблюдены.

"Вы еще знаете одну проблему, которая существует на протяжении этих лет – провокационные обстрелы. Когда заезжает какая-то установка или в детский садик, или в дом какой, или вообще в населенный пункт. И ведет обстрел наших территорий. Скажите, пожалуйста, мы можем, если видим, что идет с такого, условно говоря детского сада, мы можем давать ответ?", - поинтересовался Кучма.

Он добавил, что украинские военные должны стрелять в ответ, когда это происходит за пределами территорий населенных пунктов.

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"Ответ всегда надо давать, когда идут боевые действия на соответствующей территории, где нет таких населенных пунктов, и так далее. Мы, все же, должны соблюдать (режим прекращения огня, – ред.) в этом плане...", - резюмировал Кучма.

Напомним, ранее стало известно, что Кучма в Минске предложил снять блокаду с оккупированного Донбасса.