Кучма рассказал о новом механизме прекращения огня на Донбассе

5 июня 2019, 21:52

Заседания рабочих групп в рамках ТКГ впервые прошли конструктивно, подчеркнул второй президент Украины

Леонид Кучма
Леонид Кучма / Reuters

Трехсторонняя контактная группы по мирному урегулированию ситуации на Донбассе договорилась о новом механизма прекращения огня, заявил глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кучма.

По словам Кучмы, заседания рабочих групп в рамках ТКГ впервые прошли конструктивно.

"Впервые заседания рабочих групп прошли конструктивно. Все стороны хотели найти решение. Тон дискуссии был совсем иным, чем это было до сих пор. Мы приехали с дорожной картой от президента Украины. Месседжи были такие, что глава государства действительно хочет, чтобы в этом регионе был мир ... .Мне кажется, все услышали, что украинская сторона и противоположная сторона хотят решать эти проблемы. Поэтому было доверие друг к другу", - цитирует Кучму пресс-служба президента Владимира Зеленского.

Читайте такжеПросто праздник какой-то: объявлена дата нового перемирия на ДонбассеПо его словам, во время заседаний обсуждались вопросы обмена военнопленными.

"Я не могу сказать, что завтра эти вопросы принципиально решатся. Но четко знаю, что они начнут решаться. Также поднимался вопрос наших моряков. Я также убежден, чтобы движение будет в этом направлении", - подчеркнул глава украинской делегации.

Также Кучма сообщил, что ТКГ обсуждала проблемы безопасности. Одной из договоренностей стало указание не только времени начала "режима тишины", но и механизма его введения.

"Это принципиально. Поскольку ни одна сторона не хотела ставить себя в неловкое положение, чтобы потом отвечать за это. А сегодня мы перед всем миром должны показать, что хотим этого "режима тишины". Должно быть записано, чтобы не стрелять в ответ, а также введен запрет на обстрел гражданских объектов - школ, детских садов. До 19 июня группа должна разработать предложения. Мы должны 19 числа их утвердить", - подчеркнул глава украинской делегации в ТКГ.

В то же время Кучма выразил надежду, что по результатам сегодняшней встречи ТКГ произойдут сдвиги в решении проблемы водоснабжения на оккупированном Донбассе.

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"Мы договорились работать с Кабинетом министров. Предварительно достигли согласия, что завтра должно состояться совещание у вице-премьер-министра - министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Геннадия Зубко, где должны быть рассмотрены экономические проблемы, которые сегодня обсуждались", - отметил он.

Также, добавил Кучма, стороны договорились объявить с 10 июня режим тишины в Станице Луганской.

Напомним, ранее стало известно, что Кучма в Минске предложил снять блокаду с оккупированного Донбасса.

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Донбасс перемирие Минские переговоры Леонид Кучма
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