Хитрый план: В Госдуме предложили обменять пленных украинских моряков на Порошенко

В нижней палате российского парламента разродились очередным "гениальным" планом.
Назначенный россиянами "депутат Госдумы" от аннексированного Крыма Михаил Шеремет предложил совершить обмен готовящегося покинуть свой пост президента Украины Петра Порошенко на украинских военных моряков, захваченных в конце осени минувшего года российскими пограничниками из ФСБ в Керченском проливе.
"Порошенко являлся президентом войны. Я считаю, что господина Порошенко надо привлечь к ответственности, а моряков украинских отпустить. Это Порошенко должен вместо них находиться в тюрьме и ответить по всей строгости закона как военный преступник за свои преступные приказы и спланированную в Керченском поливе провокацию", − цитирует Шеремета РИА Новости.
Напомним, 25 ноября 2018-го во время перехода группы кораблей ВМС Украины (бронированных артиллерийских катеров Бердянск и Никополь и рейдовый буксир Яны Капу) из Одессы в Мариуполь они были атакованы суднами Пограничного управления ФСБ. В плен россияне попали 24 украинских моряка, некоторые из которых получили ранения. Они до сих пор содержатся в московских следственных изоляторах.
Украина 16 апреля обратилась в Международный трибунал по морскому праву (ITLOS) насчет применения против России временных мер для немедленного освобождения 24 украинских моряков.