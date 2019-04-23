Хитрый план: В Госдуме предложили обменять пленных украинских моряков на Порошенко

Петр Порошенко / УНИАН

Назначенный россиянами "депутат Госдумы" от аннексированного Крыма Михаил Шеремет предложил совершить обмен готовящегося покинуть свой пост президента Украины Петра Порошенко на украинских военных моряков, захваченных в конце осени минувшего года российскими пограничниками из ФСБ в Керченском проливе.

"Порошенко являлся президентом войны. Я считаю, что господина Порошенко надо привлечь к ответственности, а моряков украинских отпустить. Это Порошенко должен вместо них находиться в тюрьме и ответить по всей строгости закона как военный преступник за свои преступные приказы и спланированную в Керченском поливе провокацию", − цитирует Шеремета РИА Новости.

Напомним, 25 ноября 2018-го во время перехода группы кораблей ВМС Украины (бронированных артиллерийских катеров Бердянск и Никополь и рейдовый буксир Яны Капу) из Одессы в Мариуполь они были атакованы суднами Пограничного управления ФСБ. В плен россияне попали 24 украинских моряка, некоторые из которых получили ранения. Они до сих пор содержатся в московских следственных изоляторах.

Украина 16 апреля обратилась в Международный трибунал по морскому праву (ITLOS) насчет применения против России временных мер для немедленного освобождения 24 украинских моряков.