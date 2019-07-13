Дарт Вейдер помешал пробежке Зеленского в Одессе

Во время визита Одессу 12 июля не состоялась запланированная утренняя пробежка президента Владимира Зеленского по побережью Черного моря, поскольку его намерения нарушил Дарт Вейдер.

Как сообщает Думская, Зеленский ранее заявлял о планах на пробежку вместе с кандидатом от Слуги народа по Трассе здоровья. Но его планам помешал Дарт Вейдер, "который тоже решил заняться спортом" и публично заявил о желании встретиться с главой государства на пробежке.

Кандидат заявил, что отправил приглашение украинскому президенту вечером 12 июля и рассчитывал провести совместный забег, но Зеленский не приехал. Сам Вейдер на пробежку пришел в сопровождении свиты штурмовиков и Чубакки. Общаясь с прохожими и журналистами, он признался, что собирался предложить главе государства свою кандидатуру на пост министра обороны Украины.

"Я знаю, что хорошо впишусь в его команду. У меня большой опыт руководителя, и я знаю, что надо делать на этом посту", — отметил он.

Как известно, Дарт Вейдер является главным персонажем киносаги Звездные войны.

Ранее Зеленский уже встречался с местным Дартом Вейдером во Львове. Фото он опубликовывал в Instagram.

Зеленский с Дартом Вейдером во Львове / Фото: Instagram/zelenskiy_official

Напомним, в Одессе в одномандатном избирательном округе № 135 кандидатом в депутаты зарегистрирован персонаж Звездных войн Дарт Вейдер.