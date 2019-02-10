Терминатор, Человек-паук и Дарт Вейдер: в метро Киева показали Шевченко в неожиданных образах

В киевском метро стартовала выставка иллюстратора Александра Грехова под названием "Квантовый скачок Шевченко", организованная совместно Национальным музеем Тараса Шевченко и КП "Киевский метрополитен".

"Проект" Квантовый скачок Шевченко "- это сплав свободомыслия и науки, это попытка осовременить старый и архивировать популярные культурные образы. Это путешествие с украинским Вергилием - Тарасом Григорьевичем, где зритель часто берет на себя роль самого Шевченко", - цитирует организаторов экспозиции BBC News Украина.

Знаменитый украинский Кобзарь предстал в образах пирата Джека Воробья, магистра Йода, Уильяма Уоллеса из фильма "Храброе сердце", Терминатора, Человека-Паука, Дарта Вейдера и многих других популярных персонажей.

Читайте такжеНа Волыни священники УПЦ МП не захотели слушать стихи Шевченко: видеоАвтор работ поясняет, что выставка должна побудить украинцев и гостей столицы больше интересоваться творчеством и личностью Шевченко. Грехов отмечает, что 95% посетителей оценили экспозицию в метро позитивно. Важным нюансом являются подписи под картинами, которые поясняют, как тот или иной персонаж связан с поэтом.

"Для меня главное вдохновение - попытка выйти за шаблонный образ, который существует во всех учебниках, где Шевченко изображают стариком, лет 60, хотя он был еще молодым. Хочется показать его образ по-новому, что он может быть веселым, человеком, которого захочется добавить себе в друзья в Facebook ", - рассказывает художник.

Впрочем, одна из сотрудниц метро признается, что одну картину с Шевченко уже украл посетитель метро в нетрезвом состоянии.

Напомним, скульптор из Нидерландов Маргрит ван Брифорт, создавшая ставшего всемирно популярным Ждуна, представила на суд зрителей еще одну оригинальную работу.