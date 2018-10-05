Автор Ждуна создала очередное чудовище: опубликованы фото

Художница сетует, что пока не придумала имя своему новому творению.
Скульптор из Нидерландов Маргрит ван Брифорт, создавшая ставшего всемирно популярным Ждуна, представила на суд зрителей еще одну оригинальную работу.
Фотографии морщинистого произведения искусства мастер опубликовала в Instagram.
Визуально фигура напоминает легендарного Ждуна. Мифическое существо представляет собой гигантского монстра с морщинами, напоминающего большую собаку или тюленя. Крупный нос и большие глаза придают творению весьма необычный вид. Оригинально выглядят задние конечности, которые очень похожи на ноги человека.
"Ему нужно имя!", - заявила скульптор, уточнив, что оно должно быть на английском языке.
Автор сообщила, что воочию увидеть скульптуру можно на выставке в голландской Гааге.
В комментариях подписчики предложили множество разнообразных имен, например, Saddy или Pugly. Русскоязычные комментаторы советовали назвать скульптуру Взгрустун, Ревун, Смиренец, Жирун, Хочун, Врун, Ползун и Тюленяшарпей.
Напомним, фигуру Ждуна Брифорт создала для Лейденского университета и посвятила ее пациентам, которые слишком долго ожидают прием к врачу.