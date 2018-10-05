Автор Ждуна создала очередное чудовище: опубликованы фото

У Ждуна появился компаньон / Фото: Instagram/margrietvanbreevoort

Скульптор из Нидерландов Маргрит ван Брифорт, создавшая ставшего всемирно популярным Ждуна, представила на суд зрителей еще одну оригинальную работу.

Фотографии морщинистого произведения искусства мастер опубликовала в Instagram.

Визуально фигура напоминает легендарного Ждуна. Мифическое существо представляет собой гигантского монстра с морщинами, напоминающего большую собаку или тюленя. Крупный нос и большие глаза придают творению весьма необычный вид. Оригинально выглядят задние конечности, которые очень похожи на ноги человека.

"Ему нужно имя!", - заявила скульптор, уточнив, что оно должно быть на английском языке.

Автор сообщила, что воочию увидеть скульптуру можно на выставке в голландской Гааге.

В комментариях подписчики предложили множество разнообразных имен, например, Saddy или Pugly. Русскоязычные комментаторы советовали назвать скульптуру Взгрустун, Ревун, Смиренец, Жирун, Хочун, Врун, Ползун и Тюленяшарпей.

/ Фото: Instagram/margrietvanbreevoort

/ Фото: Instagram/margrietvanbreevoort

Напомним, фигуру Ждуна Брифорт создала для Лейденского университета и посвятила ее пациентам, которые слишком долго ожидают прием к врачу.