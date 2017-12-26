От "Ждуна" до Трампа. Названы самые популярные мемы 2017 года

Уходящий 2017 год был богат на мемы или, как их еще называют, медиа-вирусы — это идеи, онлайн-образы, объекты, которые распространяются преимущественно среди пользователей интернета.

Чаще всего мемами становятся версии популярных изображений или видео, "приправленные" шутками и саркастическими комментариями.

Самые популярные из них — в обзоре ВВС Украина:

"Ждун"

Как напоминает блогер Антон Ходза, 2017-й начался со "Ждуна".

Создала это существо скульптор из Нидерландов Маргрит ван Брифорт. В комментарии BBC она отметила, что посвятила его пациентам, которые очень долго ожидают приема к врачу.

"Я прочитала в интернете, что в России и Украине у людей есть большой опыт ожидания в очередях. И им очень близок образ мышления моего Ждуна, они его понимают", — рассказала она.

Ходза считает, что существо идеально подошло к украинским реалиям.

"Многие узнали себя. Как сидят-сидят, ждут изменений и светлого будущего, а его все нет. Но мы еще подождем", — пояснил блогер.

Интервью доцента на ВВС

В конце 2017 года крупнейший англоязычный сайт о мемах Know Your Meme назвал вирусным видеомемом года интервью эксперта BBC Роберта Келли, во время которого в комнату ворвались его дети.

Несмотря на неблагоприятные обстоятельства, эксперт сохранял спокойствие в течение всего включения, в то время как на заднем фоне разворачивались бурные события жизни его детей и жены, которая пыталась спасти интервью Келли.

Distracted boyfriend

В конце лета в интернете появилось изображение парня, который идет за руку со своей девушкой и заглядывается на другую.

Looking up stock photos for work and I think I found "distracted bf" girl. pic.twitter.com/pU4flzuLDT — Andrew J Abernathy (@ajabernathy) November 20, 2017

Мем назвали "distracted boyfriend", который в русском переводе стал "неверным парнем".

Первые картинки молодого и неверного появились еще в начале 2017 года. Его опубликовал пользователь @_dekhbhai_ с подписью "Отметь друга, который влюбляется каждый месяц".

Ходза отмечает, что мемы с фотостоков становятся популярными из-за того, что они "бессмысленные" или иллюстрируют "странные постановочные истории".

Блогер считает, что этот мем с фотостока "покорил своей универсальностью", так как "туда можно подставить любой контекст".

Львовский мусор

Львовский мусор превратился во всеукраинский мэм. Его возили по всей стране, и везде его отказывались принимать.

В итоге город оказался на грани экологической катастрофы, а местные власти обвиняли во всем центральную за отказ помочь.

Блогер, главный редактор сатирического издания UaReview.com Роман Голубовский отметил, что это мем, "который исчез на пике своей популярности".

"Ушел вместе с частью голосов избирателей Садового. В июне Садовый передал управление вывозом мусора председателю Львовской ОГА Олегу Синютке, после чего проблема мусора во Львове исчезла вместе с упоминаниями в соцсетях", — считает блогер.

"Covfefe"

Одна из самых популярных фраз 2017 года, которая распространилась по интернету и наделала много шума, пишется как "covfefe".

"Придумал" это странное выражение президент США Дональд Трамп в своем Twitter.

Остряки в интернете активно думали, что же означал твит Трампа, опубликованный им после полуночи.

По словам блогера Голубовского, Twitter Трампа стал отдельным явлением, которое приобрело такую популярность, что "о нем не то, что шутят в американских лейт-найт-шоу, о нем даже книгу отдельную издали".

Спиннер

По данным Google, украинцы больше всего интересовались тем, что такое спиннер, хотели купить его, а также спрашивали, зачем он нужен.

Спиннер — игрушка-антистресс, состоящая из нескольких подшипников. Ее можно крутить на пальце или на столе.

Массовая истерия началась весной 2017 года.

Олег Винник

Пока Олег Винник становился кумиром тысяч женщин в Украине, пользователи интернета удивлялись его популярности. Именно это явление, или, точнее, феномен, вызвал дискуссии и мемы.

Роман Голубовский отметил: "Над неслыханной популярностью Олега Винника так долго шутили, что его пригласили судьей на "Х-Фактор", и теперь с этой популярностью не поспоришь. Теперь это не шутка".

Турецкий мясник

Нусрет Гёкче, мясник мяса из Турции, владелец нескольких стейк-хаусов, а также звезда Instagram.

То, как он режет, готовит и приправляет мясо, сразило многих интернет-пользователей по всему миру. Сейчас у Гёкче более 10 млн подписчиков.

Мясник стал известен благодаря неординарному движению, при помощи которого он солит блюда. Пользователи так увлеклись им, что придумали хэштег #Saltbae.

"Это фиаско, братан"

Фраза из этого видео стала одной из самых популярных в сети.

В ролике парень предлагает собаке перейти через ручей по деревянной балке, предостерегая животное от неудачи.

Но пес Стив упал в ручей, на что хозяин сказал: "Это фиаско, братан!"

После того, как пес породы Сиба-ину стал популярен среди пользователей, у него появился паблик в "Вконтакте", аккаунт в Instagram и собственный Youtube канал.